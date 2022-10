Młody kierowca dostał 28 punktów karnych podczas jednej kontroli drogowej

Policjanci od 17 września zgodnie ze zmianami, jakie zaszły w ustawie Prawo o ruchu drogowym, stosują nowy taryfikator mandatów i punktów karnych wobec kierowców łamiących przepisy. W katalogu wykroczeń przy wielu przewinieniach nastąpił wzrost punktów karnych nawet do 15 oczek za jednorazowe złamanie przepisu, a do tego wydłużono do dwóch lat okres obecności punktów karnych na koncie kierowcy.

O sile nowego taryfikatora przekonał się 18-letni kierowca Volkswagena Golfa, który został zatrzymany przez funkcjonariuszy z bialskiej drogówki w niedzielę 9 października. Młody człowiek w terenie zabudowanym jechał z prędkością 93 km/h. Nie było to jedyne przewinienie kierowcy, którego poczynania zostały uwiecznione przez policyjny wideorejestrator.

18-latek prowadzący z nadmierną prędkością Golfa, podczas jazdy rozmawiał przez telefon trzymając słuchawkę w ręku. Dodatkowo kierujący nie korzystał z pasów bezpieczeństwa, które powinien obowiązkowo zapiąć. Dla przypomnienia, rozmowa przez telefon jest obecnie wyceniona na 500 zł mandatu i aż 12 pkt karnych, a niezapięcie pasów kosztuje 100 zł i 5 pkt karnych.

Funkcjonariusze za trzy popełnione wykroczenia, nałożyli na młodzieńca mandat karny na łączną kwotę 1600 złotych, a do jego indywidualnego konta przypisali 28 punktów karnych. W związku z przekroczeniem dozwolonego limitu 24 pkt karnych, policjanci zatrzymali 18-latkowi prawo jazdy, które zdobył w maju bieżącego roku.

Mandaty i punkty karne za przekroczenie prędkości:

do 10 km/h - 50 zł + 1 pkt karny,

od 11 do 15 km/h - 100 zł + 2 pkt karne,

od 16 do 20 km/h - 200 zł + 3 pkt karne,

od 21 do 25 km/h - 300 zł + 5 pkt karnych,

od 26 do 30 km/h - 400 zł + 7 pkt karnych,

od 31 do 40 km/h - 800 zł + 9 pkt karnych,

od 41 do 50 km/h - 1000 zł + 11 pkt karnych

od 51 do 60 km/h - 1500 zł + 13 pkt karnych,

od 61 do 70 km/h - 2000 zł + 14 pkt karnych,

o 71 km/h i więcej - 2500 zł + 15 pkt karnych.