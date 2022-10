Policja szuka kierowcy ciężarówki, który brał udział w śmiertelnym wypadku. Wiecie kto to? Zadzwońcie

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w piątek (7 października) około godziny 15.40 na trasie A8 w okolicach zjazdu Wrocław Stadion. Na miejscu doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych Mercedesa 400 GLS i Opla Vectry. Kierowca Opla został wydobyty z wraku przez strażaków, jednak pomimo ponad godzinnej reanimacji nie udało się uratować jego życia. W wypadku poszkodowana zastała jeszcze kobieta, która trafiła do wrocławskiego szpitala.

Policja pod nadzorem Prokuratury Wrocław-Fabryczna ustalają dokładne okoliczności tego zdarzenia. Jak wynika z dotychczas zebranych informacji, w zdarzeniu tym oprócz wyżej wymienionych pojazdów brał udział także ciągnik siodłowy koloru czarnego z naczepą-cysterną (publikujemy jego zdjęcie) z silosem koloru żółtego. Policja jednak nie wyjawiła, czy on był sprawcą wypadku, ale wiadomo, że kierujący ciężarówką oddalił się z miejsca zdarzenia.

Wiadomo, że samochód ciężarowy jechał autostradą A8 w stronę Warszawy. Funkcjonariusze proszą wszystkie osoby, które były świadkami tego zdarzenia o kontakt telefoniczny lub osobisty z dyżurnym KP Wrocław-Fabryczna ul. Połbina 1, a w szczególności te, które mogły widzieć na trasie prezentowany na zdjęciach zestaw pojazdów.