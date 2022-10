Do 30 października kierowcy muszą nauczyć się korzystać z tego pokrętła. Jest w każdym aucie

Już 30 października – a konkretnie w nocy z 29 na 30 października – zmieniamy czas. Cofamy zegarki o godzinę. To sprawia, że dzień teoretycznie stanie się dłuższy – bo wcześniej będzie wschodzić słońce. Jednocześnie z uwagi na porę zimową wcześniej stanie się ciemno. A to dość ważna informacja z drogowego punktu widzenia. Bo przypisuje ogromne znaczenie światłom.

Światła mają dawać widoczność, a nie oślepiać!

Po zmroku kierowca jest zobowiązany włączyć w aucie światła mijania. Te oświetlą otoczenie drogi i sprawią, że prowadzący będzie lepiej widział sytuację na jezdni, znaki drogowe, ale także pieszych czy zwierzęta. Światła pełnią jednak jeszcze jedną rolę. Sprawiają, że samochód z dużej odległości jest widoczny – także dla kierowców innych pojazdów. Słowo widoczny nie jest jednak tożsame ze słowem oślepiający. I tu pojawia się rola tajemniczego pokrętła.

Badanie ankietowe wykonane przez Instytut Transportu Samochodowego wykazało, że aż 80 proc. pojazdów ma źle ustawione światła. W tym samym czasie aż 98 proc. badanych doświadczyło oślepienia przez inne samochody.

Sprawna żarówka to jedno. Kluczem jest też prawidłowe ustawienie

Kluczem do sukcesu po 30 października staną się zatem światła, ale dobrze ustawione. A to zadanie nie tylko dla diagnosty w czasie przeglądu, ale i kierowcy – poprzez regulację wysokości. Tak, wyżej bijące światła lepiej oświetlają drogę. Będą jednak oślepiać innych kierowców. A to tworzy realne zagrożenie na drodze. Bo oślepiony prowadzący może np. nie zauważyć pieszego wchodzącego na pasy lub zbyt późno zareagować na hamowanie auta jadącego z przodu.

Jak prawidłowo ustawić światła?

Regulacja wysokości świateł to nie zadanie, które wykonuje się raz. Bo powinna się ona zmieniać wraz z obciążeniem pojazdu. Pozycję na pokrętle należy zmienić zawsze wtedy, gdy zapakujecie do bagażnika ciężkie przedmioty, ewentualnie podłączycie do haka przyczepę. I tak:

"0" – w aucie siedzi kierowca i pasażer,

"1" – czterech lub pięciu pasażerów na pokładzie,

"2" – komplet pasażerów i bagaże,

"3" – w aucie przebywa tylko kierowca, ale bagażnik jest kompletnie załadowany.

Mandat za źle ustawione światła to nawet 500 zł

Źle ustawione światła w samochodzie będą szczególnie widoczne po zmianie czasu, czyli w momencie, w którym wcześniej zacznie zapadać zmrok. A to może oznaczać dla kierowcy potencjalny mandat. Policjanci nie korzystają często ze swojego uprawnienia, ale mogą ukarać prowadzącego nawet 500-złotową grzywną. W skrajnym przypadku funkcjonariusze mają możliwość odebrania dowodu rejestracyjny pojazdu i... wycofania go z ruchu!