Polscy kierowcy stracili ulubione tablice rejestracyjne. Teraz uczą się nowych

Już niebawem w Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu kierowcy coraz częściej będą się natykać na nowe wyróżniki na tablicach rejestracyjnych. Wszystko z powodu wyczerpującej się numeracji dla aktualnych schematów tablic. Dotychczasowe wyróżniki literowe przechodzą zatem do historii, a na drogach pojawią się nowe. Więcej informacji dla kierowców znajdziesz na stronie głównej gazety.pl.

Trzy duże miasta tracą swoje oznaczenia

We Wrocławiu wyczerpuje się pula dotychczasowych tablic z literami DW. To oznacza, że na samochody trafią tablice z wyróżnikiem DX stosowanym już od kilku lat w motocyklach. Aktualnie wydawane są tablice w piątej, ostatniej odmianie tablic składające się z DW, jednej cyfry, dwóch liter, dwóch cyfr. Po zakończeniu tej serii tablice będą się składać z wyróżnika DX i pięciu cyfr.

W Poznaniu dotychczasowe tablice PO również się skończyły. Urząd jako ciekawostkę podał, że było ich ponad 1,23 miliona. Zostały zastąpione tablicami PY, które podobnie jak we Wrocławiu, były wykorzystywane dotychczas w motocyklach.

W Krakowie lada moment widok nowych numerów również stanie się codziennością. Zamiast KR będzie dostępna kombinacja KK oraz pięciu cyfr. Taka kombinacja powinna wystarczyć spokojnie na najbliższe dwie dekady. Z czasem podobne problemy dosięgną innych dużych miast w Polsce. Spokój mają urzędnicy w Warszawie - w stolicy każda dzielnica ma inny wyróżnik. Stąd pula dostępnych kombinacji dla całego miasta jest znacznie większa.

Jak tworzone są tablice rejestracyjne w Polsce?

Początek każdej tablicy rejestracyjnej to jedna, dwie lub trzy litery. Z pierwszej możemy wyczytać, z jakiego województwa jest dany samochód. Kolejne oznaczają powiat. Jeżeli jest to jedna litera, jest to miasto na prawach powiatu, jeżeli dwie - powiat ziemski, ale istnieją odstępstwa od tej reguły. Weźmy jako przykład wrocławskie tablice. D to województwo dolnośląskie, a W (a teraz X) oznacza Wrocław.

Inne zasady przyjęto dla największego miasta w Polsce. W warszawskich tablicach druga litera oznacza dzielnicę. I tak WE to Mokotów, a WY - Wola. Takie podejście do tablic sprawiło, że w urzędach stolicy jeszcze długo powinno wystarczyć dostępnych kombinacji.

Co oznaczają kolejne litery i cyfry? To wyróżnik pojazdu. I tu ciekawostka. Nie można w nim jednak stosować liter B, D, I, O, Z, ponieważ są zbyt podobne do cyfr 8, 0, 1, 0, 2.

Jak sprawdzić tablice rejestracyjne. Podział na województwa

Każde województwo ma przypisaną jedną literę alfabetu, znajdującą się na pierwszym miejscu ciągu znaków. Oto one:

B - podlaskie

C - kujawsko-pomorskie

D - dolnośląskie

E - łódzkie

F - lubuskie

G - pomorskie

K - małopolskie

L - lubelskie

N - warmińsko-mazurskie

O - opolskie

P - wielkopolskie

R - podkarpackie

S - śląskie

T - świętokrzyskie

W - mazowieckie

Z - zachodniopomorskie

Kolejny jeden lub dwa znaki są oznaczeniem miasta na prawach powiatu.