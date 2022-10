Nowy NFS wjeżdża na scenę. Jest komiksowy [WIDEO]

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Seria gier Need Ford Speed miała swoje wzloty i upadki. Wielu graczy uważa, że trzecia odsłona serii Hot Pursuit oraz seria Underground były najlepsze z tego co wydano. Teraz po dwóch latach pracy nad nową osłoną wjeżdża Unbound.

Nowy Need Ford Speed wygląda całkowicie inaczej niż dotychczas. Gra łączy ostrą cieniowaną grafikę z elementami komiksowych efektów, które pojawiają się w trakcie jazdy. Na przykład, po wciśnięciu przycisku nitro pojawiają się skrzydła o neonowych konturach. Kolorowe smugi wystrzeliwują z kół i świateł podczas ruchu. Dym z opon jest przedstawiony jako kłęby koloru. A postacie wyglądają, jakby wyskoczyły z kart komiksu.

Gra bardzo różni się od tego co jest obecnie dostępne na rynku, co można zobaczyć na poniższym zwiastunie:

Akcja gry rozgrywa się w fikcyjnym mieście Lakeshore i skupi się głównie na wyścigach ulicznych, powracając do korzeni marki. Głównym deweloperem tytułu jest Criterion, co oznacza powrót firmy do Need For Speed ??po raz pierwszy od prawie dekady.

Oczywiście jak wcześniej wspomniano graficznie nie dążono do realizmu, ale nadal jest to gra wysokiej jakości na obecną generację konsol. Otwarte środowisko będzie oferować rozdzielczość 4K przy 60 klatkach na sekundę.

Nie podano listy samochodów, ale w zwiastunie dostrzec można m.in. Nissana 240SX, Lamborghini Huracan, Corvette C8, Nissana GT-R, Porsche 911 i klasycznego Mercedesa 190E.

Premiera ma nastąpić 2 grudnia i gra jest przeznaczona na Playstation 5, Microsoft Series X/S i PC.