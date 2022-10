BMW M3 Touring w polskim cenniku. Jest tylko topowa wersja

Polscy klienci zainteresowani zakupem BMW M3 Touring, którym można przewieźć 500 litrów ładunku w bagażniku, otrzymali możliwość konfiguracji wymarzonego kombi. Pojazd ten trafił do oferty wyłącznie w topowej odmianie wyposażenia Competition, uzbrojonej w napęd na cztery koła M xDrive oraz automatyczną 8-stopniową skrzynię biegów M Steptronic.

Polski importer sportowe kombi wycenił na minimum 484 500 zł. Auto w podstawie jest już nieźle wyposażone. W kabinie standardową tapicerką jest czarna skórzana Merino Black, a dekory to elementy lakierowane czernią na wysoki połysk. Bezpłatnych lakierów nadwozia jest dziewięć, a standardowe alufelgi występują w dwóch wariantach kolorystycznych do wyboru. Przy zabawie konfiguratorem i dokładaniu różnych dostępnych opcji w celu zindywidualizowania auta, bardzo szybko można mocno podbić cenę końcową. Przykładowo za kubełkowe fotele przednie M Carbon trzeba zapłacić 20 300 zł, przednie reflektory laserowe kosztują 7700 zł, a system parkowania z kamerami 360 stopni 5500 zł.

Rasowe kombi jest napędzane 6-cylindrowym silnikiem rzędowym M TwinPower Turbo o mocy 510 KM i 650 Nm. Silnik o pojemności 3.0 l oferuje typowy dla rodziny samochodów M, wysokoobrotowy charakter i liniowe oddawanie mocy. Układ wydechowy M z elektrycznie sterowanymi klapami wzbogaca wrażenia z jazdy o emocjonujące brzmienie.

BMW M3 Touring wygląda obłędnie. Polska premiera sportowego kombi na BMW M Festival

Skrzynia biegów oferuje trzy programy zmiany biegów i może być obsługiwana za pomocą łopatek przy kierownicy. Moc przenoszona jest na drogę poprzez napęd na wszystkie koła M xDrive oraz aktywny mechanizm różnicowy M na tylnej osi. Adaptacyjny rozdział momentu obrotowego na wszystkie cztery koła optymalizuje trakcję, zwinność i stabilność jazdy.

BMW M3 Competition M xDrive Touring przyspiesza od 0 do 100 km/h w 3,6 s, a sprint od 0 do 200 km/h zajmuje 12,9 s. Z opcjonalnym pakietem M Driver wycenionym na 11 100 zł, możliwe jest podniesienie ograniczonej elektroniczne prędkości maksymalnej z 250 do 280 km/h.

Standardowe wyposażenie BMW M3 Touring obejmuje adaptacyjny układ jezdny M z elektronicznie sterowanymi amortyzatorami oraz układ kierowniczy M Servotronic o zmiennym przełożeniu. Zintegrowany układ hamulcowy umożliwia dwie charakterystyki twardości pedału hamulca. Alternatywą dla standardowego układu hamulcowego M są opcjonalne hamulce węglowo-ceramiczne wycenione na 39 700 zł.