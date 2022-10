Zaliczył kolizję składakiem. Nie powinien w ogóle wyjeżdżać nim na drogi

W środę 5 października w miejscowości Wiosłowiec (gmina Stary Zamość, woj. lubelskie) miało miejsce niebezpieczne zdarzenie drogowe. Mężczyzna kierujący składakiem bez nadwozia i podstawowych zabezpieczeń, nie zapanował nad pojazdem, zjechał z drogi i uderzył w skarpę ziemi.

REKLAMA

Na miejsce zdarzenia zostały wezwane służby ratunkowe. 32-latek prowadzący czterokołowiec doznał obrażeń ciała i został przewieziony do szpitala. Poszkodowany jechał sam. Została od niego pobrana krew do badań, a wynik pozwoli ustalić, czy w czasie zdarzenia był trzeźwy.

Policjanci ustalili, że do kolizji doszło wskutek nagłego zjechania z drogi asfaltowej na nieutwardzone pobocze. Pojazd mechaniczny uderzył w skarpę ziemi, a następnie zjechał na położone niżej pole, gdzie doszło do wywrócenia się maszyny.

Zobacz wideo Pijany traktorzysta jechał zygzakiem i śpiewał

Czterokołowiec, którym kierował 32-latek, nie był dopuszczony do ruchu, nie był zarejestrowany i nie posiadał ubezpieczenia. Policjanci po sprawdzeniu danych mężczyzny w systemach informatycznych ustalili, że kierujący posiada trzy aktualne zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych, które wydał Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim.

W świetle prawa osoba nie stosująca się do orzeczonego sądownie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, zgodnie z art. 244 Kodeksu karnego, może zostać pozbawiona wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Jeździł mikroautem na dowód osobisty, bo ktoś mu powiedział, że tak można

Warto wiedzieć, że poruszając się czterokołowcami należy pamiętać o zachowaniu ostrożności oraz znać przepisy ruchu drogowego. Do prowadzenia tego typu pojazdu po publicznych drogach wymagane jest posiadanie stosownych uprawnień do kierowania pojazdami - minimum kategoria AM w przypadku czterokołowca lekkiego. Ponadto czterokołowiec powinien być zarejestrowany, sprawny technicznie i ubezpieczony.

Czterokołowiec w rozumieniu prawa (pkt 42b, art. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ) to pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza: w przypadku przewozu rzeczy 550 kg, w przypadku przewozu osób 400 kg.