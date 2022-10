Elektryczny SUV od Hondy. To pierwszy taki SUV tej marki w Ameryce

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Honda a Ameryce eksperymentowała z wodorem i hybrydami, dostępny był również samochód elektryczny z czego 300 było oferowanych tylko w leasingu (1997-99 r.). Teraz jednak marka wprowadza szeroko dostępnego SUV-a – Prologue, do którego rękę przyłożyło General Motors i jego części z Chevroleta Blazera EV.

Zobacz wideo Nowa Honda Civic XI na pierwszym filmie

Do końca tej dekady dołączy do Prologue’a 30 modeli elektrycznych i to na całym świecie, a 2040 r. firma uznała, że to termin, w którym wycofa się całkowicie z samochodów spalinowych.

Nowa pozycja Hondy pojawi się w ofercie obok Passporta jako średniej wielkości SUV. Wymiary nowego pojazdu to: 4877 mm długości, 1989 mm szerokości, 1643 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 3094 mm i jest niemal taki sam jak w BMW X7. Oczywiście nie jest przypadkiem, że Chevrolet Blazer EV ma dokładnie taką samą długość rozstawu osi.

Prologue został opracowany wspólnie z GM i opiera się na elastycznej architekturze platformy BEV3, wykorzystującej system zarządzania napędem i akumulatorem Ultium. Ponieważ rozstaw osi ma taką samą długość jak w Blazer EV, to jest to mocną wskazówką, że będzie więcej podobieństw między tymi modelami.

I chociaż Honda nie podała jakichkolwiek danych technicznych dotyczących napędu, to można zobaczyć jak azjatycka firma chce się odróżnić od swojej amerykańskiej rodziny z GM. Widać mocno rzeźbiony przód, natomiast światła współgrają z linią stylistyczną innych pojazdów tej marki. Linia boczna i dolny profil boczny są powściągliwe w typowy dla Hondy sposób, chociaż dach wydaje się opadać w kierunku tyłu, przywodząc na myśl Blazer EV. Na przednim błotniku po stronie kierowcy znajduje się port ładowania, a poniżej widać plastikowe zabezpieczenia.

Honda Civic (2022) - cena, silniki, wyposażenie

Z tyłu widać spojler, smukłą szybę i zamiast klasycznego „H" mamy pełną nazwę marki. Mocno przypomina to rozwiązanie z Range Rovera Evoque’a. Stylistyka napisu nawiązuje do nowoczesnego, aczkolwiek minimalistycznego designu auta. Oczywiście otrzyma jeszcze emblemat „e:".

Wewnątrz za kierownicą widoczny jest 11-calowy zestaw cyfrowych wskaźników na wzór tabletu. Na konsoli środkowej natomiast znajduje się podobnej wielkości 11,3-calowy ekran dla systemu informacyjno-rozrywkowego. Elementy sterujące Prologue są wizualnie podobne do tych, które można znaleźć w CR-V i Civic.

Co się tyczy napędu, wiadomo jedynie, że pojawi się opcja napędu na wszystkie koła. Nie ma natomiast informacji czy pojawią się wersje auta z napędem tylko na przód albo tylko na tył jak to ma miejsce w Blazerze.

Prologue trafi do sprzedaży w 2024 r. Ceny i więcej szczegółów zostaną podane bliżej premiery rynkowej.