Jeździł mikroautem na dowód osobisty, bo ktoś mu powiedział, że tak można

Policjanci ze Zduńskiej Woli zatrzymali do kontroli drogowej pojazd samochodowy marki Microcar. Małe autko wyposażone w silnik o niewielkiej mocy, prowadził 61-latek. Mężczyzna użytkował maszynę sądząc, że może legalnie poruszać się po drogach publicznych za okazaniem dowodu osobistego.

REKLAMA

Kierowca podczas kontroli drogowej wyjaśnił policjantom, że kupił ten pojazd, ponieważ sprzedający zapewnił go, że można nim legalnie jeździć "na dowód" i nie musi posiadać prawa jazdy. Od policjantów dowiedział się, że w rzeczywistości jest zupełnie inaczej - do jazdy mikrosamochodem wymagane jest posiadanie stosownych uprawnień do kierowania pojazdami.

Funkcjonariusze wszczęli wobec 61-latka postępowanie. Wprowadzony w błąd mężczyzna będzie musiał wytłumaczyć się w sądzie. W związku z wykroczeniem z art. 94 kodeksu wykroczeń, za jazdę bez uprawnień grozi grzywna w wysokości minimum 1500 zł. Dodatkowo nakładany jest zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Sąd może także wydać decyzję o ograniczeniu wolności lub aresztu.

Zobacz wideo Nazbierał 31 punktów karnych w 2 minuty

Mikrosamochód wymaga prawa jazdy

Przykład z województwa łódzkiego pokazuje, że w społeczeństwie panuje mylne przeświadczenie, że do prowadzenia mikroaut aut nie potrzeba żadnych uprawnień. Przyczyna najczęściej tkwi w niewiedzy, a nieznajomość prawa szkodzi. Aby legalnie poruszać się po drogach mikrosamochodem, wymagane jest posiadanie minimum prawo jazdy kategorii AM, które uprawnia do prowadzenia czterokołowca. Mikrosamochodami można jeździć również posiadając kategorie: A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D, T.

Masz prawo jazdy kat. B? Masz nowe uprawnienia

Mikrokar to czterokołowiec, a czterokołowiec w rozumieniu prawa (pkt 42b, art. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ) to pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza: w przypadku przewozu rzeczy 550 kg, w przypadku przewozu osób 400 kg.

Warto wiedzieć, że sytuacja prawna osoby, która spowoduje kolizję czy wypadek, a nie posiada wymaganych prawem uprawnień, może się bardzo skomplikować. Takie zdarzenie potrafi przysporzyć wielu problemów, przede wszystkim prawnych, a dodatkowo finansowych, związanych z kwestią pokrycia kosztów strat i odszkodowań. Ubezpieczenie OC zabezpiecza sprawcę, ale musi on posiadać stosowne uprawnienia do kierowania pojazdem.

Microcar Fot. Microcar