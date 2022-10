Listy wstydu. Czyli które auta psują się najbardziej, a której najmniej?

O awaryjności aut używanych opowiadamy również w poradnikach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Na jakie podstawie podejmuje się decyzję o zakupie auta używanego? Czynników jest kilka. Mowa o cenie, wyglądzie zewnętrznym, wyposażeniu, ale i awaryjności. I tą ostatnią właśnie postanowił sprawdzić magazyn What Car. Redaktorzy poprosili właścicieli maksymalnie 5-letnich modeli o wypełnienie ankiet. W roku 2022 odpowiedzi udzieliło w sumie 25 tys. kierowców. Dotyczyły one 248 modeli pochodzących od 32 producentów. Jakie wnioski płyną z badania? Aby nie zasypywać was listami, opowiemy o najważniejszych segmentach rynku. Przedstawimy też pięć najlepszych i najgorszych pojazdów.

Zobacz wideo Maków Mazowiecki. Mężczyzna potrącony na przejściu dla pieszych

Małe samochody miejskie. Które są najbardziej awaryjne, a które najmniej?

Liderem zestawienia została Toyota Aygo. Niewielki hatchback produkowany od roku 2014 otrzymał wskaźnik awaryjności oszacowany na 99,1 proc. To więcej niż świetny wynik! Jeżeli właściciele Aygo na coś się skarżą, to są to przede wszystkim problemy z zawieszeniem. Prostym i tanim w naprawie. Przeciwny biegun? Na końcu listy na kupujących czeka kilka zaskoczeń. Bo trzecia od końca jest Toyota Yaris, drugi Volkswagen Polo VI, a ostatnia aktualna generacja Ford Fiesty.

Właściciele Fordów narzekali na zawieszenie, akumulator, silnik, układ kierowniczy, wydech, układ elektryczny, system audio, wykończenie wnętrza i nadwozie. Lista jest naprawdę długa...

Toyota Aygo: 99,1 proc.

Honda Jazz III: 98,7 proc.

Volkswagen Up: 98,4 proc.

Honda Jazz hybrid IV: 98,2 proc.

Hyundai i10 II: 98,2 proc.

(...)

Audi A1 II: 88,2 proc.

Fiat 500: 88,0 proc.

Toyota Yaris III: 87,0 proc.

Volkswagen Polo VI: 86,4 proc.

Ford Fiesta VII: 80,2 proc.

Powraca słynny raport niezawodności. Niemieckie marki na pewno nie są zadowolone

Auta kompaktowe. Które są najbardziej awaryjne, a które najmniej?

Liderem zestawienia modeli kompaktowych jest Lexus CT. Choć model ma już 12 lat i zdecydowanie nie jest młodzikiem w segmencie C, okazuje się mocno sprawdzony. A swój udział w kwestii bezawaryjności może mieć również napęd hybrydowy pochodzący z Aurisa. Jakie modele wypadają najgorzej? Tył listy należy do... segmentu premium. Przedostatni jest Mercedes klasy A w wersji hybrydowej, a ostatnie Audi A3. W nowym Audi właściciele najmocniej narzekali na sposób działania systemu multimedialnego i elektronikę. To zdecydowanie pięta achillesowa tego auta.

Lexus CT: 99,3 proc.

Toyota Auris II hybrid: 99,3 proc.

Kia Ceed II: 98,4 proc.

BMW 1 II: 98,1 proc.

Hyundai i30 II: 98,0 proc.

(...)

Volkswagen Golf VII: 83,4 proc.

Volkswagen Golf VIII: 79,9 proc.

Skoda Octavia IV: 78,7 proc.

Mercedes A IV: 78,4 proc.

Audi A3 IV: 74,2 proc.

Małe SUV-y. Które są najbardziej awaryjne, a które najmniej?

Europejczycy pokochali małe SUV-y. Jak te wypadły e badaniu magazynu What Car? Liderem została druga odsłona Kii Soul. To auto choć może nie wygląda efektownie, nie psuje się prawie wcale! Tego samego nie da się jednak powiedzieć o pierwszej generacji Juke`a, 2008 i Jeepie Renegade. Co ciekawe, dużo lepiej spisuje się Juke drugiej generacji. Model znalazł się na szóstym miejscu, czyli miejscu, którego poniżej już nie widać.

Kia Soul II: 100 proc.

Mazda CX-3: 99,1 proc.

Audi Q2: 98,0 proc.

Renault Captur I: 97,9 proc.

Hyundai Kona: 97,7 proc.

(...)

Opel Mokka X: 88,7 proc.

Renault Captur II: 87,9 proc.

Jeep Renegade: 84,0 proc.

Peugeot 2008 I: 83,6 proc.

Nissan Juke I: 82,9 proc.

Średniej wielkości SUV-y. Które są najbardziej awaryjne, a które najmniej?

W segmencie średniej wielkości SUV-ów cztery na pięć nagród głównych trafi do Azji. Przy czym hybrydowy Tucson i Eclipse Cross zgarnęły 100-proc. notę! Lexus UX poradził sobie niewiele gorzej. Ocena to 99 proc. Przeciwny biegun został zdominowany przez Europę. jak widać na poniższej liście, w zamykającej zestawienie piątce są aż dwa Range Rovery, a do tego Audi, Jaguar i Peugeot. Segment premium górą. Tylko chyba nie taką...

Hyundai Tucson hybrid III: 100 proc.

Mitsubishi Eclipse Cross: 100 proc.

Lexus UX: 99,0 proc.

BMW X1 II benzyna: 98,4 proc.

Kia Niro hybrid I: 98,1 proc.

(...)

Audi Q3 II: 87,4 proc.

Range Rover Evoque II: 86,1 proc.

Jaguar E-Pace: 82,9 proc.

Range Rover Evoque I: 78,8 proc.

Peugeot 3008 II diesel: 74,4 proc.

Duże SUV-y. Które są najbardziej awaryjne, a które najmniej?

Na liście awaryjności dużych SUV-ów większych zaskoczeń nie ma. Nie mogło być innych liderów niż Toyota z RAV4, Honda z CR-Vem czy Lexus z NX-em. Odwracając zestawienie łzy pojawią się w oczach twórców pierwszej generacji Audi Q5, ale także poprzedniego X-Traila czy Forda Kugi.

Przyjęliśmy zasadę, że pokazujemy pięć najlepszych i najgorszych modeli. W tym jednak przypadku musimy ją złamać. A wszystko za sprawą faktu, że szóstym najmniej awaryjnym, dużym SUV-em jest wyjątkowo piękne Alfa Romeo Stelvio. Model ma na tyle mocną pozycję, że nawet o dwa oczka pobił ósmego Outlandera PHEV. Piekło właśnie zamarzło!

Toyota RAV4 V: 99,5 proc.

Honda CR-V IV benzyna: 98,5 proc.

Lexus NX I: 98,5 proc.

BMW X3 III benzyna: 98,1 proc.

Honda CR-V hybrid V: 97,6 proc.

(...)

Ford Kuga III hybrid: 82,7 proc.

Audi Q5 benzyna I: 81,5 proc.

Land Rover Discovery Sport: 80,8 proc.

Nissan X-Trail III: 75,8 proc.

Audi Q5 diesel I: 73,4 proc.

Segment D. Które są najbardziej awaryjne, a które najmniej?

W Europie dominuje segment SUV-ów, kompaktów i małych aut miejskich. Mimo wszystko mieszkańcy Starego Kontynentu nadal lubią klasyczne sedany. A to świetna informacja dla Grupy Volkswagena, która umieściła w pierwszej piątce aż trzy takie modele. Lider może być jednak jeden. I jest nim Lexus IS trzeciej generacji. Jakie modele zamykają stawkę? To Jaguar XE, Giulia i najnowsza generacja BMW serii 3 z silnikiem diesla.