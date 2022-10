Dwa takie same wykroczenia w kilka dni. Teraz musi zapłacić podwójnie

Policjanci z województwa warmińsko-mazurskiego poinformowali o kierowcy, który został przyłapany na popełnieniu wykroczenia w warunkach recydywy. Funkcjonariusze ruchu drogowego z Mrągowa we wtorek 4 października zatrzymali do kontroli drogowej kierującego Hyundaiem. Mężczyzna w miejscowości Baranowo w obszarze zabudowanym, gdzie obowiązuje ograniczenie do 40 km/h, rozpędził się do 80 km/h. Okazało się, że to drugie takie samo wykroczenie w ciągu tygodnia.

REKLAMA

Jak czytamy w komunikacie prasowym, zmotoryzowany kilka dni wcześniej za przekroczenie prędkości o 40 km/h został ukarany mandatem w wysokości 800 zł i 9 pkt karnymi. Ponowne spotkanie z policjantami, zgodnie z taryfikatorem mandatów powinno 34-latka również kosztować 800 zł. Po zmianie przepisów ruchu drogowego, które weszły w życie 17 września, kierowca został tym razem ukarany w warunkach recydywy podwojonym mandatem - mundurowi nałożyli grzywnę w kwocie 1600 zł, a do konta dopisali kolejne 9 pkt karnych.

Zrobił to przed oznakowanym przejściem dla pieszych. Policja była tuż za nim

34-latek ze zbyt ciężką nogą nazbierał w niespełna tydzień 18 pkt karnych i ma do opłacenia mandaty na łączną kwotę 2400 zł. Dopiero po ich uregulowaniu bieg rozpocznie dwuletni okres, po którym punkty za popełnione wykroczenia zostaną skasowane z konta. Po nowelizacji prawa usunięto możliwość odbycia kursu redukującego ich liczbę.

Mandaty za przekroczenie prędkości w warunkach recydywy:

od 31 do 40 km/h – zamiast 800 zł, kara wyniesie 1 600 zł + 9 pkt karnych,

od 41 do 50 km/h – zamiast 1 000 zł, kara wyniesie 2 000 zł + 11 pkt karnych,

od 51 do 60 km/h – zamiast 1 500 zł, kara wyniesie 3 000 zł + 13 pkt karnych,

od 61 do 70 km/h – zamiast 2 000 zł, kara wyniesie 4 000 zł + 14 pkt karnych,

od 71 km/h i więcej – zamiast 2 500 zł, kara wyniesie 5 000 zł + 15 pkt karnych.