Ford upamiętnia wygrane w Le Mans. Ostatni model z serii specjalnej

Ford GT to bardzo rzadki samochód. Edycje specjalne to już prawdziwa rzadkość. Nic więc dziwnego, że 20 ostatnich sztuk tego modelu w wersji LM Edition będzie miało wymiar kolekcjonerski.

Nadwozie z włókna węglowego limitowanej edycji Forda GT LM pokryte jest lakierem Liquid Silver, zadbano również o unikalne wykończenia w kolorze czerwonym lub niebieskim, nawiązujące do czerwono-niebieskiego malowania Forda GT nr 68, który zwyciężył w Le Mans.

Klienci jednak mają również coś do powiedzenia, jeśli chodzi o kolorystykę, mogą wybrać wykończenia z włókna węglowego barwionego na czerwono lub niebiesko, które podkreślają właściwości aerodynamiczne supersamochodu. Należą do nich wykonane z ultralekkiego materiału przyciemnienia na przednim splitterze, progach bocznych i progach drzwiowych, a także żaluzje we wnęce silnika, wsporniki lusterek i tylny dyfuzor. Wyeksponowane, błyszczące, 20-calowe felgi z włókna węglowego z odpowiednimi czerwonymi lub niebieskimi akcentami wewnętrznymi, a także tytanowe nakrętki i zaciski hamulcowe Brembo lakierowane na czarno stanowią kolejne modernizacje.

Podwójny tytanowy Układ wydechowy jest drukowany w 3D. Charakteryzuje się cykloniczną konstrukcją wnętrza końcówek i podpowiada, że pod maską znajduje się silnik EcoBoost twin-turbo o mocy 660 KM. Nad końcówkami, również tytanowy, reliefowy emblemat GT LM.

Wewnątrz znajdziemy fotele z włókna węglowego pokryte Alcantarą – przy czym fotel kierowcy jest w kolorze czerwonym lub niebieskim, natomiast fotel pasażera w kolorystyce Ebony, z kontrastującymi przeszyciami dopasowanymi do barwy fotela kierowcy, podobnie dobrany jest kolor przycisku uruchamiania silnika.

Deska rozdzielcza jest pokryta skórą i alcantarą w kolorze hebanowym, natomiast słupki i podsufitka są pokryte wyłącznie alcantarą w tej samej barwie. Włókno węglowe zastosowano również w kabinie, na konsoli, przełącznikach wentylacji i dolnych słupkach A z matowym wykończeniem.

Dla upamiętnienia ostatniego zwycięstwa Forda w Le Mans, pracownicy zespołu zlokalizowali silnik Forda GT (nr 69), który zajął trzecie miejsce, a który został zdemontowany i odłożony na półkę po wyścigu. Rozdrobnili jego wał korbowy do postaci proszku i opracowali unikalny stop, który posłużył do wydrukowania trójwymiarowych emblematów, cieszących obecnie oko na deskach rozdzielczych każdego z 20 supersamochodów z edycji specjalnej.

Dostawy zamykającego serię modelu Ford GT LM 2022 rozpoczną się jesienią, a produkcja zakończy się jeszcze w tym roku.