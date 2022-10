Firmy wybierają Toyotę. Dokładniej Corolle

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Po wynikach sprzedaży w trzecim kwartale i przez wszystkie dziewięć miesięcy Toyota chwali się jak wygląda to w przypadku firm. Jak się okazuje, japoński producent daje sobie radę całkiem nieźle.

Zobacz wideo Recenzujemy Toyotę Corollę w wersji kombi

Toyota może być dumna, gdyż w TOP 10 znajdują się aż 4 modele tej marki. Na miejscu pierwszym jest Corolla. Firmy wybierały zdecydowanie najczęściej ten model w pierwszych 9 miesiącach roku. Do flot trafiło w tym okresie 14.037 egzemplarzy, co stanowi wzrost rok do roku o 8 proc., przy 15-procentowym spadku rynku samochodów osobowych na firmy. Udział Corolli w całym rynku flotowym wynosi obecnie 5,4 proc., a w segmencie kompaktów 29,9 proc. We wrześniu model zanotował 1489 rejestracji na firmę, co dało mu drugie miejsce.

W pierwszej dziesiątce najpopularniejszych aut flotowych obok Corolli znalazły się także Yaris, RAV4 i Toyota C-HR. Wszystkie cztery modele są liderami swoich segmentów.

W ciągu 9 miesięcy Yaris trafił do firm w liczbie 5388 samochodów, co daje mu piąte miejsce w kraju oraz pierwsze w segmencie. We wrześniu firmy zarejestrowały 639 egzemplarzy i jest to drugi najlepszy wynik wśród miejskich aut i piąty we wszystkich segmentach.

Tuż za Yarisem, na szóstym miejscu w Top 10 uplasował się RAV4 z wynikiem 5380 egzemplarzy. Liczba ta przekłada się na pierwsze miejsce w segmencie. W minionym miesiącu floty wzbogaciły się o 545 RAV4 i był to najlepszy wynik wśród średniej wielkości SUV-ów oraz szósty najlepszy ogólnie.

Toyota C-HR figuruje w tym roku na 9. miejscu najczęściej wybieranych samochodów flotowych dzięki zarejestrowaniu 4735 egzemplarzy. Ostatni miesiąc przyniósł Toyocie C-HR 216 rejestracji i był to czwarty najlepszy wynik w segmencie.

Legenda motoryzacji, którą wciąż możesz kupić. Nawet z manualną skrzynią biegów

Również nowe nowe crossovery Yaris Cross i Aygo X oraz duży SUV Highlander, jak i schodzący z rynku model Aygo przyczyniły się do dobrych wyników producenta wśród flot.

W pierwszych trzech kwartałach roku Yaris Cross był drugim najchętniej wybieranym miejskim crossoverem (2029 egz.), zaś Highlander trzecim najpopularniejszym dużym SUV-em (1210 egz.).

W segmencie A Toyota jest w tym roku drugą najczęściej wybieraną marką flotową, uzyskując łącznie 973 rejestracje za sprawą 432 egzemplarzy nowego crossovera Aygo X (4. miejsce w segmencie) oraz modelu Aygo, który w tym okresie uzyskał drugi najlepszy wynik 541 aut.

Camry ma za sobą dobry wrzesień – firmy zarejestrowały 220 egzemplarze tego sedana klasy średniej i był to trzeci najlepszy wynik w segmencie. W ujęciu od początku Camry zajęła piąte miejsce w klasie (1667 egzemplarzy).

Jak widać Toyota sobie daje radę nie tylko wśród klientów prywatnych, ale również wśród firm. Koniec roku prawdopodobnie również będzie należał do tego japońskiego producenta.