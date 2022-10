To nowy rekord. Polacy sprowadzają coraz starsze samochody

"We wrześniu 2022 roku zarejestrowano w Polsce 66 734 szt. sprowadzonych z zagranicy używanych samochodów osobowych i dostawczych o dmc do 3,5 tony, co oznacza spadek na przestrzeni roku o 18,2%. To najniższy wynik wrześniowy od 10 lat" - przekazuje Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR.

Większość pojazdów stanowiły samochody osobowe - łącznie 61 240 sztuk. Przekłada się to najwyższy spadek rejestracji w tym roku wynoszący 18,4 proc. W przypadku dostawczaków (5484 sztuk) liczba rejestracji spadła o 15,9 proc.

Od początku roku łączna liczba importowanych pojazdów wynosi 595 115 sztuk. To o 17,0 proc. mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Ogólna liczba rejestracji używanych samochodów osobowych wyniosła 543 332 sztuk (to także spadek 17,0 proc.). W przypadku samochodów dostawczych (51 783 sztuk) jest to spadek o 17,1 proc.

Rekordowy wiek sprowadzanych aut

Rekordowo wysoki jest także wiek importowanych pojazdów. We wrześniu średnia wyniosła 12,86 roku, a od początku roku podniosła się do poziomu 12,94 roku. Jak przekazuje Instytut SAMAR - "Na ten wynik największy wpływ miał rekordowy wiek aut osobowych, dla których średni wiek w tym roku przekroczył 13 lat, a w przypadku silników benzynowych zbliżył się do 14-tu".

Skąd najchętniej sprowadzamy samochody?

Instytut sporządził także ranking 20 krajów, z których w 2022 roku Polacy najczęściej sprowadzają samochody. Zamieszczamy go poniżej: