To pokrętło zastanawia. Jakie światła dzisiaj włączyć? Teraz to poważna zagwozdka

Jazda na światłach przez całą dobę stanowi jeden z podstawowych obowiązków kierowców w Polsce. I świadomość tej kwestii raczej nie stanowi problemu. Problem pojawia się w sytuacji, w której kierujący musi włączyć właściwe światła w pojeździe. Szczególnie że wybór jest dość szeroki. Przypomnijmy zatem jeszcze raz zasady opisywane przez przepisy.

Światła do jazdy dziennej czy mijania? Które włączyć?

O kwestii jazdy na światłach mówi art. 51 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Przy czym najważniejsze są dwa zapisy, a konkretnie ust. 1 i 2. Co one mówią? Ust. 1 wskazuje, że "kierujący pojazdem jest obowiązany używać świateł mijania". Tyle że od tej reguły pojawia się pewien wyjątek. I na ten wskazuje właśnie ust. 2. Mówi on że "w czasie od świtu do zmierzchu w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, zamiast świateł mijania, kierujący pojazdem może używać świateł do jazdy dziennej".

Możliwość jazdy na światłach do jazdy dziennej w czasie od świtu do zmierzchu zamiast mijania jest ważna. Szczególnie że każdy samochód homologowany do sprzedaży na terenie Unii Europejskiej po 2011 roku musi być w nie wyposażony. Jak je włączyć? Tak naprawdę kierowca nie musi robić nic. Wystarczy że odpali silnik. Te włączą się automatycznie. Tyle że art. 51 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym nie zadziała w każdym przypadku...

Mgła na drodze. Zapomnij o długich, przypomnij sobie o słupkach i klaksonie

Kluczowa jest kwestia przejrzystości powietrza. Pamiętaj o niej!

Kiedy kierowca musi przełączyć światła do jazdy dziennej na mijania? Tak dzieje się w trzech przypadkach. Po pierwsze wtedy gdy zapadnie zmrok. Po drugie w czasie jazdy w tunelu. Po trzecie w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, a więc w czasie deszczu, mżawki czy mgły. W takich warunkach światła do jazdy dziennej mogą być słabo widoczne dla innych użytkowników drogi. Aby zmienić światła do jazdy dziennej na mijania, należy przekręcić pokrętło świateł na dwa. Pierwszym stopniem są bowiem światła pozycyjne lub postojowe.

Kwestia przejrzystości powietrza to nie tylko sprawa dotycząca zapominalstwa kierowcy, ale też ograniczonego działania świateł automatycznych. Nie zawsze reagują na takie warunki. Czasami automat nie zmienia świateł do jazdy dziennej na mijania. Kierowca musi to zrobić manualnie. Warto pamiętać o tym jesienią.

Jak używać pozostałych świateł w samochodzie?

Podczas używania świateł samochodowych warto pamiętać o jeszcze trzech zasadach:

w czasie od zmierzchu do świtu, na nieoświetlonych drogach, kierujący pojazdem może używać świateł drogowych. Tyle że w razie pojawienia się innego użytkownika drogi, należy je niezwłocznie wyłączyć. Te mocno oświetlają drogę i jej otoczenie, ale też oślepiają. w czasie zmniejszonej przejrzystości powietrza, ale też na drodze krętej oznaczonej odpowiednimi znakami drogowymi, kierujący pojazdem może używać przednich świateł przeciwmgłowych. jeżeli zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność na odległość mniejszą niż 50 m, kierujący pojazdem może używać tylnych świateł przeciwmgłowych. Nie należy ich jednak nadużywać. Mocno oślepiają kierowców jadących z tyłu.

Niewłaściwe światła oznaczają mandat od 100 do 300 zł

Niezastosowanie się do którejś z powyższych zasad może oznaczać mandat karny. A jego wysokość w dużej mierze zależy od kwalifikacji czynu dokonanej przez taryfikator mandatów. Kary to: