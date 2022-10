Nowe zderzaki i większa moc? Hennessey wziął się za Bronco

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Hennessey znany jest z tworzenia nie tylko własnych samochodów, które jeżdżą naprawdę szybko, ale także z modyfikacji samochodów innych producentów. Jednym z ich popisowych numerów jest przerobienie Forda F-150 Raptor i zrobienie z niego VelociRaptora. Tym razem to samo zrobili z Bronco Raptorem.

Zobacz wideo Ford Mustang Mach 1 wciąż potrafi być szalony, ale nie bryka już jak nieokiełznany kucyk

Co najważniejsze w tym projekcie, to fakt, że firma zmodyfikowała 3,0-litrowy silnik EcoBoost V6 z podwójnym turbodoładowaniem. Dodano nowe oprogramowanie do zarządzania silnikiem, wysokoprzepływowy układ dolotowy, zmodernizowany układ wydechowy ze stali nierdzewnej oraz większy układ intercoolera. Zmiany te zwiększają moc do 505 KM i 745 Nm momentu obrotowego. Hennessey zauważa, że jest to skok o 20 proc. w stosunku do standardowego Bronco Raptora.

Tuner dodaje 10-ramienne 18-calowe koła owinięte w 37-calowe opony, a także nowe przednie i tylne zderzaki VelociRaptor, które mają za zadanie poprawić wygląd zewnętrzny. Inne zmiany obejmują zewnętrzne emblematy Hennessey i VelociRaptor 500 Bronco, a także ulepszone elektronicznie rozkładane stopnie.

Bugatti czy Hennessey. Obie firmy uważają, że mają rekord prędkości. Kto ma rację?

Wewnątrz SUV otrzymuje haftowane zagłówki Hennessey, dywaniki podłogowe na każdą pogodę i unikalną tabliczkę wskazującą na wyjątkowość SUV-a. W komorze silnika znajduje się również tabliczka.

To ósmy model VelociRaptor od Hennessey i drugi dla Bronco. Pakiet kosztuje 32.950 dolarów i nie obejmuje zakupu nowego Bronco Raptora. Kosztuje on od 75.374 dolarów.

Bronco Raptor był ostry, ale VelociRaptor 500 Bronco jest jeszcze ostrzejszy.