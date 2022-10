Toyota na szczycie. Po trzech kwartałach liderem w Polsce

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Nie od dziś wiadomo, że Toyota od jakiegoś już czasu jest liderem nie tylko na rynku światowym, ale także na naszym rodzimym polskim. Po trzech kwartałach tego roku udowadnia, że nic się nie zmieniło.

Zobacz wideo Co Polacy myślą o elektromobilności? Zbadaliśmy to, a raport omówimy z ekspertem z Toyota Motor Poland

Marka zarejestrowała w ciągu 9 miesięcy 55.346 pojazdów, a jej udział w rynku wzrósł o 1,1 punktu procentowego do 17,5 proc. We wrześniu Toyota zanotowała 5376 rejestracji, co również dało jej pierwsze miejsce. Z tej liczby 1458 samochodów trafiło do nabywców prywatnych, co stanowi wzrost w porównaniu z wrześniem 2021 roku aż o 29 proc.

Corolla i Yaris to w tym roku dwa najczęściej rejestrowane samochody osobowe. Przez trzy kwartały sprzedano Corolli w sumie 16.156 sztuk, a Yarisa sprzedano w liczbie 9145 aut. Czwarte miejsce zajął RAV4 z wynikiem 8318 egzemplarzy, a dziewiąte Toyota C-HR z wynikiem 7279 aut.

W gronie 10 najpopularniejszych aut we wrześniu również znalazły się cztery modele japońskiego producenta. Corolla (1646 egz.) zajęła drugie miejsce, Yaris (992 egz.) czwarte, RAV4 (834 egz.) szóste, a Yaris Cross (576 egz.) dziesiąte.

Toyota Yaris Cross GR Sport została wyceniona w Polsce

Jeśli o segmenty, to obok Corolli i Yarisa, które miały w ostatnich 9 miesiącach przewagę w swoich segmentach, pierwsze miejsce w klasie zajęła także Toyota C-HR. Wiceliderami segmentów są trzy inne Toyoty – Aygo X (1701 egz.), Yaris Cross (5785 egz.) i RAV4 (8318 egz.). Highlander jest trzecim najpopularniejszym dużym SUV-em (1510 egz.).

We wrześniu pierwsze miejsca w segmentach przypadły Yarisowi i RAV4. Corolla, Yaris Cross i Aygo X (283 egz.) zajęły w minionym miesiącu drugie miejsce, a Toyota C-HR (323 egz.) i Camry (243 egz.) trzecie.

Wszystko wskazuje na to, że Toyota po raz kolejny zakończy rok na pozycji lidera. Raczej nic nie powinno się zmienić w tej kwestii.