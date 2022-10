Wzmocnione i odchudzone Alpine A110 R to sprzęt dla radykalnych kierowców

Alpine A110 R jest od dawna oczekiwaną wersją, która uzupełnia gamę A110. To ekstremalna, lżejsza, wzmocniona i najbardziej agresywna odmiana sportowego modelu A110. Ten dwuosobowy pojazd jest w jeszcze większym stopniu inspirowany światem wyścigów. To surowy sportowiec z homologacją do poruszania się po drogach publicznych.

Samochód wyróżnia się przede wszystkim mniejszą masą własną. Dzięki intensywnym zabiegom Alpine A110 R waży 1082 kilogramów. W porównaniu z A110 S to o 34 kg mniej. Udoskonalona została również aerodynamika samochodu, aby zwiększyć siłę docisku i zmniejszyć opór aerodynamiczny. Wykonane z karbonu maska, spoiler, tylna szyba i dyfuzor, zostały zaprojektowane na nowo, specjalnie dla tej wersji.

300 koni mechanicznych

Umieszczony centralnie czterocylindrowy silnik o pojemności 1.8 litra wytwarza moc 300 KM przy 6300 obr./min. i maksymalny moment obrotowy 340 Nm od 2400 obr./min. Motor współpracuje z automatyczną 7-stopniową skrzynią biegów z podwójnym mokrym sprzęgłem. Napęd trafia na tylną oś.

Z czasem przyspieszenia od 0 do 100 km/h wynoszącym 3,9 sekundy (o 0,3 s szybciej niż A110 S), nowe Alpine A110 R przekracza kolejne granice sportowych osiągów. Rozpędza się też do wyższej prędkości maksymalnej wynoszącej 285 km/h. Auto pokonuje 1000 metrów ze startu zatrzymanego w 21,9 sekundy. Na specjalne karbonowe obręcze kół trafiły opony typu semi-slick Michelin Pilot Sport Cup 2 (z przodu rozmiar 215/40 R18, z tyłu rozmiar 245/40 R18). Za wytracanie szybkości odpowiada efektywny układ hamulcowy Brembo z tarczami hamulcowymi z przodu i z tyłu o średnicy 320 mm.

Alpine A110 R Fot. Alpine

Regulowane zawieszenie

Na radykalny charakter Alpine A110 R poważnie wpływają specjalne nastawy zawieszenia. Tuning układu jezdnego znacząco poprawił możliwości auta i zapewnił mu bezprecedensowe osiągi na torze. Nadwozie zostało obniżone o 10 mm w porównaniu z A110 S. Dzięki regulowanym amortyzatorom prześwit można zmniejszyć o dodatkowe 10 mm na potrzeby wyczynowej jazdy. Większa jest sztywność stabilizatorów poprzecznych przewidzianych dla tej wersji: o 10 proc. w przednim i o 25 proc. w tylnym zawieszeniu w porównaniu z A110 S.

Ponadto o 10 proc zwiększona została także sztywność przednich i tylnych sprężyn zawieszenia, co zapewnia doskonałą stabilizację nadwozia. Specjalnie opracowane dla A110 R amortyzatory hydrauliczne posiadają dwudziestopołożeniowy pierścień pozwalający regulować siłę tłumienia w zależności od prędkości w fazie ściskania i rozciągania.

Alpine A110 R Fot. Alpine

Wyścigowy wystrój wnętrza

Wnętrze Alpine A110 R jest w całości wykończone elementami z mikrofibry, łącznie z pokryciem płatów drzwi. Wewnętrzne klamki zostały zastąpione czerwonymi taśmowymi uchwytami, które kojarzą się ze światem wyścigów. Mikrofibrą pokryta jest również kierownica ozdobiona szarymi przeszyciami. W standardowym wyposażeniu montowany jest system telemetryczny do monitorowania zachowania auta.

Fotele Sabelt Track nawiązują do świata wyścigów samochodowych. Mają unikatowy design, karbonową konstrukcję z wkładkami z mikrofibry i szare przeszycia. Sześciopunktowe pasy bezpieczeństwa zapewniają optymalne podtrzymanie ciała kierowcy i pasażera. Fotel kierowcy posiada regulację wzdłużną i regulację wysokości. Fotel pasażera jest nieruchomy, zamontowany w położeniu zapewniającym maksimum komfortu.

Zamówienia na Alpine A110 R będą przyjmowane w listopadzie. Cena samochodu nie jest jeszcze znana.