Ogromne korki przez buspas na ul. Puławskiej w Warszawie. Kierowcy i mieszkańcy wściekli

Warszawski Zarząd Dróg Miejskich w ubiegły weekend uruchomił buspas na ulicy Puławskiej. Na obu jezdniach od granicy miasta do ul. Pileckiego pojawiły się dwa pasy ograniczające ruch samochodów. Ich łączna długość wynosi ok. 10 km.

Kierowcy autobusów, taksówek i samochodów elektrycznych mogą korzystać z nowego buspasa już od piątku, 30 września br. Ograniczony ruch w tym miejscu obowiązuje w ciągu dnia przez cały tydzień (od poniedziałku do niedzieli).

Zmiany na ulicy Puławskiej wywołały falę komentarzy od zdenerwowanych internautów. Kierowcy zwracają uwagę, że buspasem porusza się zaledwie kilka autobusów i samochodów elektrycznych w jednej chwili, a tymczasem pozostali kierowcy poruszają się w ogromnym korku. Kierowcy zwracają uwagę na brak możliwości zjazdu na nowy odcinek obwodnicy.

W ostatnich tygodniach ulica Puławska została odciążona dzięki otwarciu nowego odcinka drogi ekspresowej S7, która jest określana mianem "Puławskiej bis". Po wprowadzeniu buspasa południowy wlot do Warszawy był zakorkowany nawet w sobotę.

Kierowcy argumentują, że odcinek, którego przejazd jeszcze w ubiegłym tygodniu zajmował 20 minut, teraz zajmuje ponad godzinę. Nawet autobusy jadące z Piaseczna do Warszawy muszą stać w korku, ponieważ nie mogą się dostać na specjalny pas.

Na odcinku od ul. Kuropatwy do Karczunkowskiej następuje kulminacja całego korka, ponieważ Puławska ma w tym miejscu praktycznie jeden pas. Na prawej części znajduje się buspas, a na lewej tworzy się korek do skrętu w lewo, gdzie znajduje się dojazd do trasy S7.

W tej sprawie zareagowali już mieszkańcy Zielonego Ursynowa. Zorganizowali petycję, w której apelują o zmianę zasad funkcjonowania buspasa. Ich zdaniem powinien działać wyłącznie w dni powszednie oraz w godzinach największego szczytu – rano i popołudniu. Podobnie jak buspasy na al. Niepodległości od ul. Batorego do ul. Armii Ludowej.

Mieszkańcy i kierowcy apelują o modernizację lewoskrętu z Puławskiej do Karczunkowskiej w kierunku węzła Zamienie (dojazd do S7). Są tam potrzebne dwa pasy do skrętu w lewo oraz dłuższy cykl świateł. Zdaniem autorów petycji, wiele osób podróżujących ul. Puławską rano i po południu nie korzysta z autobusu ani innych środków transportu miejskiego, których w tej części dzielnicy po prostu nie ma.