Jakie auta są najpopularniejsze na świecie? Corolla i RAV4

Portal analityczny Focus2Move.com przeanalizował globalną sprzedaż samochodów w pierwszym półroczu tego roku. Jak się okazuje Toyota Motor Corporation znalazła się na szczycie sprzedając 4,77 mln samochodów. Tym samym udział w rynku światowym wyniósł 11,9 proc.

Co się tyczy wyłącznie samochodów osobowych, to Toyota sprzedała 4,25 mln tego typu pojazdów, co zagwarantowało udział w rynku na poziomie 10,7 proc.

Toyota Corolla zakończyła półrocze jako najczęściej kupowany samochód na świecie ze sprzedażą 553.000 egzemplarzy. Na drugim miejscu figuruje RAV4 z wynikiem 459.000 aut. Łączna sprzedaż tylko tych dwóch modeli przekracza milion samochodów. Obie Toyoty powtórzyły swój sukces z całego 2021 roku, kiedy również zajęły dwa pierwsze miejsca.

W TOP 10 najczęściej sprzedawanych modelach znalazły się jeszcze dwie Toyoty. Camry zajęła piąte miejsce z wynikiem 328.000 egzemplarzy, zaś na dziesiątej pozycje znalazł się Hilux po awansie o 3 pozycje. Jego sprzedaż zamknęła się w liczbie 296.000 aut.

Jeśli chodzi o poszczególne segmenty, to Toyota Yaris powtórzyła sukces z 2021 roku i zajęła pierwsze miejsce wśród aut miejskich. 274.000 sprzedanych egzemplarzy przełożyło się na 7,5-procentowy udział w segmencie. Corolla i RAV4 jako dwa najpopularniejsze samochody na rynku zajmują topowe miejsca w swoich segmentach z udziałem odpowiednio 12,1 proc. i 2,8 proc.

Camry to drugi najczęściej wybierany samochód średniej wielkości. Jej udział w segmencie wynosi 8,5 proc. Hilux w zestawieniu pick-upów zajął trzecią lokatę i odpowiada za 10 proc. tej części rynku. Niedostępna na naszym rynku Sienna jest trzecim najpopularniejszym minivanem na świecie i odpowiada za 3,4 proc. sprzedaży samochodów tego typu.

Pytanie czy Toyocie uda się utrzymać ten trend po drugiej połowie roku. Wszystko wskazuje na to, że powinno się udać.