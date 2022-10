Kolejna plaga wraca na polskie drogi. Kierowcy muszą podwójnie uważać

Kilka dni temu doszło do tragicznego wypadku w miejscowości Goszczyn w powiecie grójeckim. Jak wynika z ustaleń przeprowadzonych przez funkcjonariuszy policji, 54-letni mężczyzna poruszał się rowerem bez oświetlenia po nieoświetlonym odcinku lokalnej drogi. Jednoślad nie był nawet wyposażony w choćby jeden odblask. To najkrótszy i najpopularniejszy scenariusz prowadzący do tragedii.

Do wypadku doszło około godz. 19. Na miejsce zdarzenia najszybciej dotarła straż pożarna. Przed przybyciem służb ratunkowych świadkowie rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową nieprzytomnego rowerzysty, a później kontynuowali ją strażacy, którzy dotarli jako pierwsi. Poszkodowanego przejął zespół ratownictwa medycznego.

Mężczyzna został potrącony przez kierującą Volkswagenem 43-letnią mieszkankę pow. grójeckiego. Mimo podjętej przez świadków zdarzenia reanimacji, rowerzysta zmarł

- poinformował w krótkim komunikacie mł. asp. Marcin Sawicki z zespołu prasowego mazowieckiej policji. W związku z porą roku i coraz krótszym dniem, takich wypadków na polskich drogach będzie coraz więcej.

Dlatego policja uruchomiła akcję informacyjno-edukacyjną "Świeć przykładem". Jej celem jest przypominanie i uświadamianie pieszych i rowerzystów o konieczności posiadania elementów odblaskowych oraz bezpiecznym poruszaniu się po drogach.

Funkcjonariusze przypominają, że najtrudniejsze miesiące na drogach są dopiero przed nami. Korzystanie z drogi wymaga zwiększonej uwagi po stronie kierowców i niechronionych uczestników ruchu drogowego (pieszych i rowerzystów). Dlatego noszenie odblasków powinno stać się nawykiem.