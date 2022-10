Znakowi D-42 poświęca się dużo miejsca na każdym kursie teoretycznym na prawo jazdy. To też jeden z tych znaków, które na drodze mijamy bardzo często i nigdy nie można go ignorować. D-42 to oczywiście początek strefy zabudowanej. Dla kierowcy jasny sygnał - wjeżdża w miejsce, gdzie będzie dużo budynków, może pojawić się sporo skrzyżowań, zwiększony ruch nie tylko samochodów, ale też pieszych. To miejsca, gdzie drogę przecinają często pasy, a po chodnikach chodzą dzieci. Z jasnych powodów trzeba więc zwolnić.

Tak nakazuje nie tylko zdrowy rozsądek, ale też konkretne przepisy. Przepisy ruchu drogowego wyjaśniamy codziennie na stronie głównej gazeta.pl.

Znak D-42 - jak szybko można jechać?

W strefie zabudowanej kierowca może jechać maksymalnie 50 km/h. Oczywiście, jeśli nie ma ustawionego znaku z innym limitem. Nie ma? To D-42 oznacza 50 km/h. Jeszcze do niedawna mogliśmy jechać szybciej w nocy (22-6), ale podwójne limity zostały skasowane.

Trzeba jednak zawsze obserwować znaki, ponieważ są miejsca, w których limity są inne. W miastach - na większych, najczęściej dwu- lub trzypasmowych - ulicach często można jechać 70 km/h lub 80 km/h. Z kolei w miejscach, gdzie mieszka dużo ludzi albo zlokalizowane są szkoły, ograniczenie wynosi np. 30 km/h.

Uwaga! Jeśli przy znaku D-42 stoi inny znak, to limit prędkości obowiązuje na terenie całej miejscowości

Czasem przy wjeździe do danej miejscowości, pod jej nazwą lub znakiem "obszar zabudowany", zobaczymy znak z informacją o ograniczeniu prędkości. Bardzo ważne: w takiej sytuacji ograniczenie na znaku obowiązuje na terenie całej miejscowości i nie jest odwoływane przez skrzyżowania. Ograniczenie obowiązuje do końca obszaru zabudowanego. Może zostać też odwołane przez znak z innym limitem dopuszczalnej prędkości.

Warto mieć to na uwadze, bo zdarzają się miejscowości, gdzie jechać można np. 30 lub 40 km/h, łatwo więc o złamanie przepisów ze zwykłego przyzwyczajenia.

Znak D-42 - o co chodzi z utratą prawa jazdy?

Nie tylko kara pieniężna i punkty karne. Kierowców do jazdy zgodnie z ograniczeniami prędkości w strefie zabudowanej ma zdyscyplinować widmo konfiskaty prawa jazdy. Jeśli kierowca w terenie zabudowanym przekroczy dozwoloną prędkość o 50 km/h może stracić prawo jazdy na trzy miesiące. Podstawą do wstrzymania uprawnień jest też spowodowanie realnego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wykładnię taką daje art. 86 Kodeksu wykroczeń.

W takim przypadku policjanci odbierają dokument na miejscu kontroli (lub wprowadzają adnotację do bazy CEK o wstrzymaniu uprawnień) i kierują do sądu wniosek o ukaranie kierowcy. To sąd decyduje o wstrzymaniu uprawnień i ewentualnym czasie obowiązywania zakazu prowadzenia.

Mandaty za znakiem D-42. Takie jak na innych drogach

Takie zabieranie prawa jazdy obowiązuje tylko w strefie zabudowanej. Już same mandaty są identyczne jak na innych drogach. Od tego roku kierowcy płacą:

Przekroczenie prędkości do 10 km/h – mandat 50 zł

o 11–15 km/h – mandat 100 zł

o 16–20 km/h – mandat 200 zł

o 21–25 km/h – mandat 300 zł

o 26–30 km/h – mandat 400 zł

o 31–40 km/h - 800/1600 zł (od tego przedziału zaczynają obowiązywać tzw. podwójne kary dla kierowców-recydywistów, dlatego podajemy dwie stawki)

o 41–50 km/h - 1000/2000 zł

o 51–60 km/h - 1500/3000 zł

o 61–70 km/h - 2000/4000 zł

o 71 km/h i więcej - 2500/5000 zł

Od 17 września obowiązują nie tylko podwójne kary, ale także nowy taryfikator punktów karnych. Od teraz za przekroczenie prędkości można dostać nawet 15 punktów! Dlatego każdy kierowca powinien uważniej wypatrywać znaku D-42 i nigdy go nie ignorować.

Jeśli nie zauważymy, że wjeżdżamy do strefy zabudowanej albo nie zorientujemy się, że na danym terenie obowiązuje niższy limit (np. 30 km/h), to nas to nie usprawiedliwia. Policjant wystawi mandat, a ten może być bardzo dotkliwy. Pamiętajcie, że niższe limity za znakiem D-42 obowiązują z powodu bezpieczeństwa. Kierowców, rowerzystów i pieszych.