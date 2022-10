Szaleli autem po polnych drogach. Cztery osoby w szpitalu

W sobotę 1 października około godziny 20:30 w powiecie kraśnickim, na terenie jednej z miejscowości w gminie Urzędów (woj. lubelskie) osobowa Honda Accord uderzyła w drzewo. Do zdarzenia doszło w trakcie zjazdu z pola na drogę szutrową, na skutek niedostosowania prędkości do panujących warunków. Na miejscu zdarzenia interweniowały jednostki ratownicze - załogi pogotowia ratunkowego i straży pożarnej.

Samochodem prawdopodobnie kierował 20-latek. Sedanem podróżowało jeszcze troje pasażerów - 16-latka, 26-latka i 30-latek - wszyscy trafili z obrażeniami do szpitala. 20-letni mieszkaniec gminy Urzędów, który jest podejrzany o prowadzenie samochodu, znajdował się w stanie nietrzeźwości - badanie alkomatem wskazało ponad promil alkoholu w organizmie.

Policjanci przeprowadzili oględziny z udziałem technika kryminalistyki. Pojazd, którym poruszali się uczestnicy zdarzenia, nie był zarejestrowany, nie posiadał też tablic rejestracyjnych ani ubezpieczenia. Trwa ustalanie szczegółowych okoliczności tego zdarzenia.

Przypominamy, że alkohol zmniejsza szybkość reakcji kierowcy, ogranicza pole widzenia, wpływa na błędną ocenę odległości i szybkości, znacznie obniża samokontrolę oraz koncentrację, rozprasza uwagę oraz powoduje senność.

Pijany kierowca jest przestępcą. Sąd może orzec nie tylko zakaz prowadzenia pojazdów na 3 lata, ale także wymierzyć karę do 2 lat więzienia oraz zobowiązać do wpłacenia na wskazany cel określonej kwoty. Świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej wynosi od 5 tys. zł w przypadku osoby, która po raz pierwszy dopuściła się takiego czynu, do nawet 60 tysięcy złotych. W sytuacji, kiedy osoba po raz kolejny kieruje pojazdem w stanie nietrzeźwości świadczenie pieniężne jest nie mniejsze niż 10 tysięcy złotych.