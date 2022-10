Nie widzisz pieszego? Jego smartfon powiadomi twój samochód

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Niewidoczni piesi i rowerzyści to duży problem dla kierowców. Często bywa tak, że gdyby wcześniej dało się zauważyć taką osobę, to można by było uniknąć tragedii. Ford prowadzi badania nad nową technologią komunikacyjną opartą na smartfonach, która potencjalnie może pomóc ostrzegać kierowców przed pieszymi, rowerzystami i nie tylko.

Zobacz wideo Ford Driving Skills For Life 2022 na warszawskim Bemowie

Koncepcyjna aplikacja na smartfony działająca na telefonie pieszego wykorzystuje komunikaty Bluetooth Low Energy (BLE), aby przekazać swoją lokalizację skomunikowanemu z nią samochodowi Forda. Jeśli według pojazdu istnieje ryzyko wypadku, system Ford Sync może ostrzec kierowców poprzez wyświetlenie grafiki przedstawiającej pieszych lub rowerzystów na ekranie pojazdu albo zastosować komunikaty dźwiękowe. Ford, Commsignia, PSS, Uniwersytet Stanowy w Ohio, T-Mobile i Tome Software zademonstrowały tę technologię na światowym kongresie Intelligent Transportation Society of America’s (ITSA) w Los Angeles.

BLE może uzupełniać inne technologie, komunikując się z innymi podobnie wyposażonymi urządzeniami o wystarczającym dla ostrzeżeń zasięgu, potencjalnie zwiększając bezpieczeństwo. BLE nie opiera się na obrazie widocznym na linii wzroku, tak jak kamery czy radary, a to oznacza, że pieszych można wykryć również, jeśli zasłonięci są przeszkodami, takimi jak budynki. To szczególnie istotne w przypadku stresu związanego z jazdą w dużym mieście po drogach, które poza samochodami użytkują piesi, rowery, hulajnogi czy skutery.

Elektrorewolucja i nasz raport. Do Studia Biznes zaprosiliśmy prezesa Ford Polska

Wspomniana technologia jest szeroko stosowana w osobistych urządzeniach elektronicznych, w tym w smartfonach, urządzeniach do monitorowania kondycji, usługach lokalizacyjnych, rozrywce i wielu innych. Wykorzystuje bardzo małą moc baterii, więc może działać bardzo długo. Aplikacje konsumenckie z wykorzystaniem BLE zwykle wiążą się z parowaniem dwóch urządzeń. Koncepcja Forda wykorzystuję tę technologię w celu wykrywania wielu innych podobnie wyposażonych urządzeń będących w zasięgu bez parowania.

System interpretuje, jak osoba korzysta z urządzenia, więc odróżnia pieszych od rowerzystów i innych na podstawie ich prędkości poruszania się, a następnie ocenia ryzyko przez kierunek ich przemieszczania się. Urządzenia BLE szybko zmieniają kanały komunikacyjne – zwane przeskokami częstotliwości – w paśmie radiowym 2,4 GHz, aby zminimalizować zakłócenia.