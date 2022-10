Mandat za brak prawa jazdy to aż 1500 zł! Czasem łatwo go dostać nieumyślnie

Analizą przepisów drogowych zajmujemy się również w serii poradników publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Mandat za brak prawa jazdy brzmi mało precyzyjnie. Po pierwsze dlatego, że nie mówimy o sytuacji, w której kierujący nie ma przy sobie dokumentu. Od 5 grudnia 2020 roku osoba posiadająca polskie prawo jazdy, podczas jazdy po kraju nie musi mieć przy sobie fizycznego blankietu. Policjanci sprawdzą uprawnienia na podstawie dowodu osobistego w bazie CEPiK.

Bez prawa jazdy, czyli też prowadzenie niewłaściwego pojazdu

Drugim z czynników jest tak właściwie prawna kwalifikacja wykroczenia. Bo art. 94 ustawy Kodeks wykroczeń nie mówi o braku prawa jazdy, a braku uprawnień do kierowania pojazdami. A to pojęcie zdecydowanie szersze. Oznacza zatem nie tylko taki scenariusz, w którym kierowca nigdy nie zrobił prawa jazdy lub to zostało mu odebrane. Wiąże się też z przypadkiem, w którym kierujący prowadzi pojazd, który nie został objęty posiadanymi przez niego uprawnieniami.

Prowadzenie bez uprawnień dotyczy np. sytuacji, w której posiadacz kategorii B prowadzi pojazd o DMC wyższym niż 3,5 tony lub motocyklem z silnikiem o pojemności większej niż 125 cm3. Identyczny przypadek dotyczy też posiadacza prawa jazdy kat. A, który prowadzi samochód osobowy.

Zanim poprowadzisz ciężkie auto, zajrzyj do pola F.2 w dowodzie

Kiedy można prowadzić bez prawa jazdy przez pomyłkę? A chociażby wtedy, gdy kierowca zdecydował się na przejażdżkę ciężkim SUV-em lub pick-up`em. DMC takiego pojazdu nie powinno nawet o 1 kilogram przekraczać 3,5 tony! Przed zajęciem miejsca za kierownicą warto zatem zajrzeć do dowodu rejestracyjnego i pola F.2. W przeciwnym razie z pewnością zrobią to policjanci w czasie ewentualnej kontroli drogowej. I już 1 kg przekroczony nieświadomie będzie oznaczać poważne konsekwencje.

DMC przy kat. B rośnie do 4,25 tony tylko w przypadku aut elektrycznych i wodorowych.

Za brak prawa jazdy grozi mandat minimum 1500 zł

Prowadzenie pojazdu bez koniecznych uprawnień oznacza uruchomienie art. 94 ustawy Kodeks wykroczeń. A ten w par. 1 mówi wyraźnie o tym że:

Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych.

W powyższym zapisie uwagę zwracają dwie rzeczy. Po pierwsze fakt, że wykroczenie dotyczy drogi publicznej, ale też strefy zamieszkania czy strefy ruchu. Po drugie zapis mówi o minimalnym mandacie wynoszącym 1500 zł. MINIMALNYM! Maksymalnie grzywna może wzrosnąć do 5 tys. zł na drodze mandatu i 30 tys. zł na drodze grzywny wlepionej przez sąd.

Prowadzenie bez uprawnień oznacza też zakaz prowadzenia

Art. 94 ustawy Kodeks wykroczeń ma jednak jeszcze par. 3, który dodaje kolejną sankcję do kary. Mówi on o tym, że jednocześnie "orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów". W skrócie kierujący straci prawo jazdy – jeżeli takowe w czasie kontroli drogowej posiada.