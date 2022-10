Wrócił wielki problem kierowców. Proste sposoby na parujące szyby. Któryś musi zadziałać

Praktyczne porady związane z eksploatacją samochodu znajdziesz również w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Mamy początek października. Nikogo nie powinno zatem dziwić to, że aura jest typowo jesienna. Temperatury wyraźnie spadły, a do tego często nawracają opady deszczu. Tyle że to oznacza trudniejsze warunki drogowe, ale też potęgowanie efektu parowania szyb w samochodzie. Czemu to groźne? Para ogranicza widoczność przez szyby, ale i w lusterkach. Może się zatem przyczynić do kolizji.

Zobacz wideo Jaki jest nowy Renault Megane E-Tech?

Parujące szyby w samochodzie. Z czego wynika problem?

Czemu szyby w samochodzie parują? Powody tak naprawdę są dwa. Po pierwsze chodzi o to, że w kabinie pojazdu może być wilgotno. Nagromadzona w powietrzu woda będzie się po prostu skraplać. Po drugie czynnikiem kluczowym są też różnice temperatur między otoczeniem pojazdu a kabiną pasażerską.

Szyby zaparowały? Zatem włącz klimatyzację.

Sposoby radzenia sobie z efektem parowania szyb można zatem podzielić na dwie kategorie. Mowa o metodach doraźnych i usuwających przyczynę na stałe. Jakie są doraźne? Idealnie sprawdzi się chociażby włączenie klimatyzacji z nawiewem na szyby. W takim przypadku para powinna zniknąć w dosłownie kilka sekund. Schładzacz bowiem nie tylko chłodzi, ale przede wszystkim osusza powietrze. Jeżeli pojazd klimatyzacji nie posiada, kierujący może zmienić temperaturę powietrza wdmuchiwanego przez nawiewy. Czasami wystarczy ją obniżyć.

Parujących szyb nie należy wycierać ręką, gąbką lub chusteczką. W ten sposób na szybie powstają pogarszające sytuację mazaje. Szyby po wytarciu nie przestaną parować!

Czas sprawdzić gumki i pióra. Jesień, czyli wycieraczki i dobra szyba to podstawa

Sposoby na wilgoć w kabinie pasażerskiej

Aby w stu procentach usunąć problem parujących szyb, kierowca potrzebuje nieco więcej czasu. Musi bowiem pozbyć się wilgoci z auta. Jak to zrobić? Metod może być kilka:

w słoneczny dzień należy postawić auto przed domem i otworzyć w nim drzwi lub okna. W ten sposób kabina zostanie przewietrzona, a wilgoć wydostanie się.

w sezonie jesienno-zimowym warto pomyśleć o gumowych dywanikach, a nie materiałowych. Te nie kumulują wilgoci. Wodę można z nich łatwo wylać.

warto dokładnie umyć szyby od środka. Do tego celu idealnie sprawdzą się środki do mycia okien – odtłuszczają i czyszczą.

kierowca powinien sprawdzić stan filtra przeciwpyłkowego. Zużyty ograniczy wymianę powietrza w kabinie pasażerskiej, a więc i usuwanie z niej wilgoci.

można umieścić w kabinie pasażerskiej pochłaniacz wilgoci. Są one dostępne praktycznie w każdym sklepie z działem motoryzacyjnym.

Możesz poszukać również nieszczelności

W sytuacji, w której po wykonaniu powyższych zabiegów problem parujących szyb nie ustanie, kierujący powinien skupić się na poszukaniu nieszczelności. W pierwszej kolejności należy sprawdzić stan uszczelek (drzwi i szyberdach). Zużyte mogą przepuszczać wodę do wnętrza. Poza tym ważne jest regularne czyszczenie odpływów w karoserii, zwłaszcza umieszczonych na podszybiu. Wystarczy bowiem niewielka ilość jesiennych liści, by te uległy zatkaniu. W takiej sytuacji woda może przedostawać się przez ścianę oddzielającą komorę silnika od przedziału pasażerskiego.