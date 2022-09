Nowe paliwo na stacjach benzynowych. Lepiej zatankować pod korek

Jesienna aura i następująca po niej mroźna zima to dwie pory roku, które są trudnym sprawdzianem dla samochodów z silnikami wysokoprężnymi. To dlatego, że wraz ze spadkiem temperatury do poziomu poniżej zera w paliwie zaczyna się wytrącać parafina. Kryształki mogą zatkać filtr paliwa i unieruchomić pojazd. Oczywiście można temu zapobiec tankując odpowiednie paliwo.

REKLAMA

Przejściowy olej napędowy. Co oznacza skrót CFPP?

Taki moment wydarzy się już 1 października i potrwa do 15 listopada br. Stacje benzynowe uzupełniają zapasy o tzw. paliwo przejściowe. Zmienione parametry oleju napędowego dotyczą temperatury zablokowania zimnego filtra (CFPP). Dla paliwa letniego limit wynosi zero stopni, ale paliwo przejściowe jest już odporne na przymrozki.

Więcej ciekawych newsów motoryzacyjnych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Jest ono dostępne również od 1 marca do 15 kwietnia, kiedy w naszych warunkach klimatycznych powoli kończy się zima i zaczyna wiosną. Olej napędowy sprzedawany na polskich stacjach musi charakteryzować się niższą temperaturą zablokowania zimnego filtra. W tym przypadku jest to co najmniej -10 stopni Celsjusza.

Zobacz wideo

Przejściowa benzyna. Co zmienia prężność par?

Przepisy wymagają również zmian w parametrach benzyny sprzedawanej w okresie przejściowym. W tym przypadku najważniejszy jest parametr przedziału prężności par. Dla benzyny stosowanej latem wynosi od 45 do 60 kPa. Natomiast dla benzyny w okresie przejściowym parametr zmienia się od 45 do 90 kPa.

Wiele osób zastanawia się, co skrywa się pod tą enigmatyczną nazwą i zmienionymi liczbami. Chodzi o prężność park, która obok składu frakcyjnego określa lotność benzyny. W niższych temperaturach trudniej o zapłon. Dlatego konieczne jest zwiększenie lotności sprzedawanego paliwa. Przepisy ograniczają górną granicę prężności, ponieważ zbyt wysoki parametr grozi powstawaniem korków parowych w układzie paliwowym.

W takiej sytuacji benzyna nie jest podawana do silnika w stanie płynnym tylko jest mieszaniną płynu i gazu. Silnik zasilany w ten sposób zaczyna się dławić, co może doprowadzić do gaśnięcia.

Ostatni moment na tańsze tankowanie. Czy wakacyjne promocje zostaną przedłużone?

Czy można mieszać letnie i przejściowe paliwo?

Dlatego wybierając się w chłodniejsze rejony kraju lub Europy, lepiej zatankować paliwo po 1 października. Mamy wtedy pewność, że wytrzyma niższą temperaturę. Kierowcy, który rzadko jeżdżą samochodem, a w baku mają jeszcze sporo paliwa w letniej specyfikacji, mogą po prostu dotankować do pełna. Po zmieszaniu się dwóch rodzajów płynów, zwiększy się odporność na niższą temperaturę.

Kolejna zmiana paliw na stacjach nastąpi dopiero 15 listopada. Paliwo przejściowe zastąpi wtedy paliwo zimowe.