Getin Noble Bank przestaje istnieć. Co cię czeka, jeśli miałeś tam kredyt na samochód?

Rano gruchnęła wiadomość, że Getin Noble Bank przestaje istnieć pod starą nazwą, a jego właściciel dostał gigantyczną karę. Bank zostanie poddany przymusowej restrukturyzacji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Mechanizm ten jest wdrażany m.in. wtedy, kiedy bankom, kasom i biurom maklerskim grozi bankructwo. Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła też na Leszka Czarneckiego karę w wysokości 20 mln złotych. KNF tłumaczy, że to konsekwencja "niedochowania przez Leszka Czarneckiego zobowiązania inwestorskiego" i jak twierdzi, straciła już do biznesmena cierpliwość.

REKLAMA

Co oznacza zniknięcie Getin Noble Banku dla klientów?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny zdecydował dziś (piątek 30 września), że od 3 października Getin Noble Bank, w skład którego wchodzą m.in. Getin Bank (bankowość detaliczna), Noble - Bankowość Osobista (bankowość osobiste) i Noble Bank (bankowość private banking), przestaje istnieć.

Zobacz wideo

Na jego miejsce powołany zostanie VeloBank, który przejmie jego zobowiązania, depozyty i obsługiwane kredyty. Równo 51 proc. udziałów nowego banku trafi w ręce Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a 49 proc. do Systemu Ochrony Banków Komercyjnych, utworzonego przez osiem banków komercyjnych.

To mocno stresująca sytuacja dla wszystkich klientów banku, ale Bankowy Fundusz Gwarancyjny uspokaja, że nic nie muszą wykonywać, a interwencja tylko poprawi ich sytuację. Klienci nadal będą mogli korzystać z kart i bankomatów. Będą nadal mieli te same numeru rachunków bankowych, tę samą stronę logowania do bankowości elektronicznej, te same hasła oraz loginy.

Więcej informacji dla klientów Getin Noble Banku znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Z kolei ci klienci, którzy posiadają kredyty obsługiwane przez Getin lub Noble Bank, nadal mają je spłacać według ustalonych wcześniej harmonogramów. Co więcej, na razie nie zmieni się też nazwa i obrandowanie placówek Getin Noble Banku, mimo że od przyszłego tygodnia będzie to już faktycznie VeloBank.

O dalszych działaniach i ruchach klienci będą informowania na bieżąco, ale mogą też dzwonić na specjalnie stworzone infolinie. Klienci indywidualni mają do dyspozycji całodobową pomoc pod numerami +48 664 919 797 lub +48 32 604 30 01. Infolinia dla klientów firmowych i sektora publicznego dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00 pod numerami +48 608 019 700 lub + 48 32 604 30 25.

Oto najważniejsze informacje dla klientów Getin Noble Banku, które wydał do tej pory Bankowy Fundusz Gwarancyjny: