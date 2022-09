Na początek ostrzeżenie, to nie jest zajawka nowej komedii, a prawdziwa historia z warszawskiego Mokotowa, gdzie na łowy wybrało się dwóch podchmielonych mężczyzn w średnim wieku. Pisząc "łowy", mamy na myśli kradzież samochodu. Ich celem miał być dość nietypowy Nissan Pixo. Wszystko jednak poszło nie tak, jak myśleli, choć trudno z tej historii wnioskować czy w ogóle mieli plan.



Panowie w stanie wskazującym zaczęli dobierać się do auta, które od dłuższego czasu było zaparkowane pod osiedlowym kościołem i mogło sprawiać porzucone. Jeden z mężczyzn wszedł do auta przez wybitą tylną szybę, otworzył od środka drzwi i maskę. Mężczyźni jednak byli na tyle głośni, że ktoś wezwał policję. Po chwili na miejscu pojawił się nieoznakowany patrol, który zaczął obserwować poczynania naszych bohaterów.

Policjanci zauważyli, że przy aucie z wybitą tylną szybą i otwartą pokrywą silnika stoi dwóch mężczyzn. Jeden z nich robił coś pod maską, a następnie podchodził do ludzi, pytając, czy nie mają klucza, ponieważ chciał odkręcić rozładowany akumulator.

Mężczyzna po chwili podszedł też do radiowozu, w którym siedzieli policjanci i zapytał ich, czy mają klucz trzynastkę albo kable do uruchomienia auta, a także czy mogliby pomóc w uruchomieniu Nissana. W przypływie szczerości dodał też, że chce odjechać tym samochodem z kolegą, ale podkreślił, że Nissana poprowadzi jego kolega, ponieważ jest... mniej pijany. 48-latek mocno się jednak zdziwił, kiedy policjanci pokazali mu legitymacje służbowe.

Obaj nietrzeźwi mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. 48-latek usłyszał już zarzuty usiłowania kradzieży pojazdu oraz kradzieży panelu radia samochodowego, za które grozi mu kara do 5 lat więzienia. Jego 54-letni kolega po przesłuchaniu został zwolniony do domu.