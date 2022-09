Cwaniak służbowo tankował paliwo, które potem sprzedawał na lewo

Do bialskiej komendy zgłosił się pracownik firmy działającej na terenie powiatu bialskiego (woj. lubelskie). Mężczyzna złożył zawiadomienie, z którego wynikało, że na jednej z lokalnych stacji doszło do zatankowania łącznie kilkuset litrów paliwa, używając do tego karty firmowej przeznaczonej do tankowania bezgotówkowego. Zgłaszający podejrzewał, że związek z tym ma 34-letni pracownik firmy.

Sprawą zajęli się policjanci zwalczający przestępczość przeciwko mieniu. Dzięki zebranym dowodom potwierdziły się personalia mężczyzny podejrzanego o udział w sprawie. 34-letni mieszkaniec gminy Zalesie posługując się firmową kartą tankował olej napędowy, który później nielegalnie sprzedawał na własną rękę.

W trakcie prowadzonych czynności wyszło na jaw, że sprawca wciągnął do procederu 38-letniego mieszkańca tej samej gminy. Mężczyzna również korzystał z karty przekazywanej mu przez kolegę wraz z pinem. Proceder trwał od marca 2022 roku, a sprawcy w tym czasie zatankowali ponad 6 tysięcy litrów paliwa. Wartość strat firmy została oszacowana na kwotę blisko 50 tysięcy złotych.

W trakcie prowadzonych czynności policjanci odzyskali niemal 3 tysiące litrów oleju napędowego. 34-latek oraz jego kompan zostali zatrzymani do wyjaśnienia. Wobec obydwu mężczyzn zastosowany został policyjny dozór. Na poczet przyszłych kar i grzywien policjanci zabezpieczyli od nich pieniądze w kwocie 22 tysięcy złotych. O dalszym losie mężczyzn zadecyduje sąd. Za szereg kradzieży z włamaniem grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

