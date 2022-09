Używasz klasycznego kluczyka do zapłonu? Zdejmij ciężki brelok

Więcej ciekawostkowych porad eksploatacyjnych związanych z autami znajdziesz również w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Na parkingu przed marketem nietrudno jest zauważyć osobę, której klucze do samochodu wyglądają jak zbiór efektownych i olbrzymich breloków albo zestaw przypadkowych kluczy prawdopodobnie do wszystkich mieszkań w bloku. Na taki widok na waszej twarzy pojawia się uśmiech politowania? To raczej naturalne. Połączenie tak dużej ilości kluczy i breloków jest po prostu mało praktyczne.

Zobacz wideo W Studiu Biznes rozmawiamy z prezesem Ford Polska

Za dużo breloków? Z męskiego punktu widzenia to mało praktyczne

Mało praktyczne i to z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że taki zestaw ciężko jest zmieścić w kieszeni kurtki. O spodniach już nie wspominamy. Po drugie o ile taki kierowca nie ma problemu z namierzeniem klucza do auta, o tyle znalezienie w pęku klucza do mieszkania lub drzwi wejściowych do klatki może mu zająć dobrych kilka minut. A w tym punkcie warto wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy. Bo poza aspektem praktycznym pozostaje aspekt techniczny. Ponoć zbyt duża ilość kluczy zaczepiona na jednym breloku lub zbyt ciężki brelok mogą uszkodzić stacyjkę...

Jak zwiększyć zasięg pilota? Przyłóż go do głowy. Ale potem schowaj w puszce

Za dużo kluczy? Stacyjka się wyrobi i silnik nie odpali

Motywacja takiego toku myślenia jest dość prosta. Zbędne klucze lub zbyt ciężki brelok obciążają kluczyk zadokowany w stacyjce. A dodatkowo "obciążenie" podskakuje przecież w czasie jazdy, potęgując tym samym swoją masę. Skutki? Stacyjka szybciej wyrabia się, przez co z czasem kierowca może mieć poważny problem z rozruchem silnika. I choć naprawa sama w sobie raczej nie będzie droga, dużo większym problemem stanie się brak możliwości odpalenia auta np. podczas wakacyjnego wyjazdu.

Ile breloków można doczepić do kluczyka od auta?

No dobrze, ale czy taki efekt może mieć coś wspólnego z rzeczywistością? Ciężko konkretnie odpowiedzieć na to pytanie. Bo dużo pewnie też zależy od samej ilości dołożonych kluczy czy jakości stacyjki. Tak czy tak zalecamy dmuchanie na zimne. Tak żebyście na własnej skórze nie musieli przekonywać się o prawdziwości tej tezy. Tylko jaki jest bezpieczny "limit" breloków lub kluczy? Jednej recepty nie ma. Czasami na forach można przeczytać o tym, że lepiej nie dołączać do kluczyków do auta więcej niż 9, a czasami 3 innych kluczy.

Zalecamy zatem rozsądek. Nie przesadzaj z brelokami czy ich masą. Ogranicz też ilość dodatkowych kluczy do minimum, a najlepiej oddziel klucze do mieszkania od klucza samochodowego. Proste!