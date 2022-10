W Miami zobaczysz Corvette na wodzie. To nie od słońca [WIDEO]

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Łodzie mogą przyjmować różne kształty. Zwierząt, samolotów czy samochodów. Jeśli ktoś z was będzie w Miami i zobaczy na wodzie Corvette C7, to nie znaczy, że zażył za dużą ilość słońca. Jest to Jet Car, który ma przypominać ten amerykański samochód.

Łódź można wynająć lub kupić w Miami. Jest to dwumiejscowy pojazd bez dachu, któremu bliżej do skutera wodnego, ale firma nie chce tego tak nazywać. Kierowca, jak i pasażer siedzą obok siebie. Podobny projekt zauważyć można w Dubaju.

W odróżnieniu jednak od tego z Bliskiego Wschodu, nie trzeba wydać fortuny, aby przepłynąć się Jet Carem. Godzina wynajęcia kosztuje 350 dolarów.

Jeśli jednak chce się go kupić, to trzeba wpłacić bezzwrotną zaliczkę w wysokości 500 dolarów. Suma ta zostanie odjęta od głównej ceny jednostki, która waha się pomiędzy 46.000 a 55.000 dolarów. Zależy od przewidywanej liczby godzin pracy silnika w ciągu roku. I tak nie jest to jakaś wygórowana cena w porównaniu do C8-ki.

Jednak Jet Car nie jest amfibią i nie pojedzie po lądzie. Aby znalazł się na wodzie trzeba go najpierw zaciągnąć, co nie powinno być trudne, gdyż waży jedynie 544 kg. Warto zauważyć, że jest on napędzany 4-cylindrowym, 4-suwowym 1,8-litrowym silnikiem Yamaha Marine, który rozpędza się do 105 km/h.

Inne elementy wyposażenia obejmują reflektory, tylne światła, światła nawigacyjne, wycieraczki przedniej szyby i system audio Bluetooth podłączony do czterech głośników.