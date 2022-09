Ćwierć wieku hot doga w Polsce. Na stacjach Circle K pojawił się Hot Dog Jubilat!

Na mieście, w podróży, czy w porze lunchu – Hot Dog to zawsze idealna przekąska, która zaspokaja głód i pozwala na chwilę przerwy. Circle K (wtedy Statoil) jako pierwsza sieć w Polsce wprowadziła do sprzedaży Hot Doga. 25 lat temu klienci sieci mogli spróbować tej kultowej dziś przekąski, która cieszy się niezmienną popularnością od lat. Przez cały ten okres sieć udoskonalała swój flagowy produkt, dopasowując go do potrzeb i upodobań swoich klientów, a także kierując się trendami obecnymi na rynku.

REKLAMA

I tak Hot Doga można było kupić w najróżniejszych konfiguracjach – od klasycznych w jasnej bułce po unikalne jak podwójna dwururka. Różnych wariantów doczekały się także parówki i kiełbaski – w wersji meksykańskiej czy włoskiej, ale też z dodatkiem sera wędzonego Ramzes czy smakujące jak serwowane prosto z ogniska, a nawet takie z dodatkiem dziczyzny. Wyjątkowy smak Hot Dogów uzupełniał zawsze bogaty wybór dodatków – kiedyś zielonej sałaty czy ogórków konserwowych w postaci sałatki szwedzkiej, a dziś różnych sosów.

Zmieniały się nie tylko smaki, ale też sposób przygotowywania – dziś na stacjach Circle K parówki i kiełbaski opiekane są na płaskim grillu, dzięki czemu smakują jeszcze lepiej. Lata doświadczeń i wprowadzanych modyfikacji pozwoliły zgromadzić sieci pokaźną wiedzę, by dziś, z okazji 25-lecia zaprezentować Hot Doga Jubilata — klasyka w najlepszym jakościowym wydaniu!

Jubileusz hot doga na stacjach Circle K fot. Monika Warniełło

Jubileusz Circle K obejmuje wszystkie stacje sieci na terenie całego kraju

Klienci mogą na nich spróbować nowego wariantu Hot Doga Jubilata z soczystą kiełbaską. Nowa, wysokiej jakości kiełbaska z przyprawami, przygotowywana na unikalnym na rynku płaskim grillu, w bułce z prażoną cebulką to propozycja dla tych, którzy pragną zaspokoić głód w drodze, ale też mają ochotę na smaczną przekąskę w chwili przerwy.

Realizując założenia strategii zrównoważonego rozwoju Circle K dokłada starań, aby oferowane produkty były nie tylko smaczne, ale także miały dobry skład i pochodziły ze zrównoważonych źródeł. Kiełbaska Jubilat zawiera w sobie wieprzowe mięso, które spełnia wszystkie normy WHO. Z okazji 25-lecia fani Hot Dogów będą mieli także wyjątkową okazję wygrać ich roczny zapas! Szczegóły już wkrótce będzie można poznać na oficjalnym profilu Circle K Polska na Facebooku.

Obchody jubileuszu wspiera kampania prowadzona w mediach ogólnopolskich, lokalnych, radio, internecie, social mediach i outdoorze. W kampanii w nieszablonowy sposób stacje Circle K zostały wpisane w tkankę miast i okolic, w których są zlokalizowane, zapraszając do wspólnego świętowania 25 urodzin Hot Doga. W dedykowanych dla kilkunastu miast kreacjach w postaci nowoczesnych artposterów zostały wykorzystane charakterystyczne elementy urbanistyki i symbole regionu, na przykład – Warszawska Syrenka dla stolicy, żubr dla Białegostoku czy Smok Wawelski i Kościół Mariacki dla Krakowa.