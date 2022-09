Jak pozbyć się odoru z wnętrza auta? Proszek do pieczenia będzie niezastąpiony

Więcej porad związanych z prostymi patentami eksploatacyjnymi znajdziesz w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Serwis motoryzacyjny czasami przypomina porady kulinarne. Bo coraz częściej zamieszczamy teksty w stylu zrób to sam. Dziś czas na kolejny. A więc jak pozbyć się odoru z wnętrza auta? Tu sprawa wbrew pozorom jest naprawdę prosta. Szczególnie że do wykonania zadania kierujący musi kupić produkt, który kosztuje dosłownie kilkadziesiąt groszy i jest dostępny w każdym sklepie spożywczym.

Zobacz wideo Skradziony Mercedes-AMG GLC odzyskany przez policję

Nie musisz prać tapicerki. Wystarczy... proszek do pieczenia!

Na początek nieco teorii. Skąd biorą się nieprzyjemne zapachy w samochodzie? Czasami to efekt palenia tytoniu w czasie jazdy, czasami np. wylania napoju lub upuszczenia jedzenia na tapicerkę, a czasami wilgoci zalegającej w kabinie pasażerskiej. Walka z odorem do tej pory nie była łatwa i tania. Na ogół wymagała wartego co najmniej 250 zł prania tapicerki. Kierowcy, którzy nie chcieli wydawać takiej gotówki, mogli zawsze zdecydować się na rozwiązanie bardziej doraźne. Tym były odświeżacze powietrzna.

Chcesz samodzielnie usunąć wgniecenie w karoserii? Potrzebujesz wrzątek i przepychaczkę

Jak pozbyć się odoru z wnętrza auta? Zrób to sam

No dobrze, ale jak pozbyć się odoru z wnętrza auta? Kierowca musi wykonać kilka kroków. A konkretnie:

Powinien pójść do sklepu spożywczego. Tam musi kupić kilka opakowań proszku do pieczenia. Jedno kosztuje jakieś od 50 do 80 groszy. Proszek do pieczenia musi wysypać w samochodzie w miejscu, z którego wydobywa się nieprzyjemny zapach. Może to być plama na tapicerce lub np. dywaniku wyścielającym podłogę. Proszek do pieczenia należy zostawić w zabrudzonym miejscu na dobre kilka godzin. Najlepiej np. zostawić go na noc w zaparkowanym pojeździe. Ostatnim etapem jest usuniecie proszku do pieczenia za pomocą odkurzacza. Odkurzacz dobrze poradzi sobie z drobinkami zalegającymi na tapicerce. Nieprzyjemny zapach powinien w wyniku takiego zabiegu ustąpić.

Warto w tym punkcie pamiętać o tym, że proszek do pieczenia nie jest oczywiście magiczną posypką, która w cudowny sposób usuwa wszystkie zapachy. Dlatego przed wykonaniem powyższego zabiegu wnętrze pojazdu warto po prostu posprzątać. Trzeba usunąć z niego niepotrzebne przedmioty i śmieci, a do tego odkurzyć tapicerkę i dywaniki.

Bo proszek do pieczenia jest nie tylko do pieczenia

Ciekawostka? Proszek do pieczenia przydaje się nie tylko do pieczenia ciast czy usuwania nieprzyjemnych zapachów z samochodów. Ponoć nadaje się również do innych zastosowań. Czyści fugi, działa jak wybielacz, dodaje włosom objętości, nadaje się do czyszczenia dywanów i materacy, a nawet sprawdzi się podczas wybielania zębów. Proste i tanie. Sprawdź to sam i zrób to sam.