DS 3 po liftingu i bez Crossback w nazwie

Marka DS Automobiles odmładza swoje samochody. DS 3 po zmianach podąża śladami większego DS 7. Z nazwy zniknął dopisek Crossback, a przód pojazdu stał się bardziej wyrazisty. Odświeżona stylistyka jest widoczna w nowym wlocie powietrza. Grill jest szerszy i zależnie od wersji ozdobiony czarnymi błyszczącymi lub chromowanymi elementami. Zmodyfikowany został również zderzak.

Nowe LED-owe światła do jazdy dziennej wkomponowane w zderzak subtelnie łączą linię wlotu powietrza z linią reflektorów. Opcjonalnie dostępne są lampy DS Matrix LED Vision z inteligentnym i automatycznym sterowaniem światłami drogowymi. Styliści zachowali spojler w kształcie płetwy rekina, chowane klamki drzwi i niewidoczne, dolne uszczelki szyb w drzwiach.

Nowy DS 3 Fot. DS

Tył nadwozia nabrał czystych form. Światła i pokrywę bagażnika dyskretnie zdobi czarna, błyszcząca listwa. Na tylnej klapie umieszczono monogram DS Automobiles wykonany w nowej technologii: litery z nierdzewnej, polerowanej stali są wycięte i pojedynczo wtłoczone w pokrywę. Uzupełnieniem stylu są nowe obręcze kół ze stopów lekkich oferowane w rozmiarach 17 i 18 cali, siedem dostępnych kolorów nadwozia i dwubarwne kombinacje z dwoma kolorami dachu do wyboru. Nowością jest czerwony lakier Red Divad.

Wnętrze cechuje staranny dobór materiałów w wykończeniu oraz dbałość o szczegóły. Nowością jest nowa kierownica, na której umieszczono przyciski sterowania systemami wspomagania prowadzenia i systemu informacyjno-rozrywkowego. Jest wyposażona w łopatki zmiany biegów w wersjach z automatyczną skrzynią. Nowy centralny ekran o przekątnej 10,3" jest teraz oferowany w standardzie i ma specjalnie zintegrowany, nowy system informacyjno-rozrywkowy DS Iris System. Szczególną cechą tego systemu jest możliwość personalizacji ekranu centralnego i 7-calowego wyświetlacza oraz dostępnego w opcji ekranu przeziernego wyświetlającego najważniejsze informacje przed oczami kierowcy.

Przednie fotele mogą być wyposażone w funkcję podgrzewania i masażu (odcinek lędźwiowy) oraz sterowane elektryczne (przesuw przód/tył, wysokość, pochylenie, regulacja podparcia lędźwiowego). Topowa wersja wyposażenia Opera oferuje fotele z tapicerką skórzaną Nappa z motywem bransolety zegarka. Dostępna jest również tapicerka, w której połączono skórę licową Nappa z tkaniną. W wersjach z wyposażeniem Performance Line i Performance Line + fotele, elementy deski rozdzielczej i obicia drzwi pokrywa tapicerka z alcantary.

Nowy DS 3 będzie oferowany z trzema różnymi rodzajami jednostek napędowych. Jednostka benzynowa PureTech pojawia się w dwóch wersjach mocy - 100 KM z 6-biegową skrzynią mechaniczną oraz 130 KM z 8-biegową skrzynią automatyczną. W katalogu znalazł się także silnik wysokoprężny BlueHDi o mocy 130 KM współpracujący z 8-biegową skrzynią automatyczną.

W wersji E-Tense napęd hybrydowy dostarcza moc 156 KM i 260 Nm. Nowy akumulator o pojemności 54 kWh (i pojemności użytecznej 50,8 kWh) otrzymał układ regulacji termicznej poprzez obieg cieczy z pompą ciepła, który pozwala na szybkie ładowanie, zwiększa zasięg samochodu i trwałość urządzenia. W standardowym wyposażeniu pokładowa ładowarka odbiera moc 100 kW prądu stałego (ładowanie od 0 do 80 proc. w czasie 25 minut) i 11 kW prądu zmiennego (ładowanie od 0 do 100 proc w czasie 5 godzin). Akumulator ze zwiększoną gęstością energii ma kompaktową budowę i jest rozmieszczony pod przednimi i tylnymi fotelami oraz pod tunelem centralnym. DS 3 E-Tense ma zasięg do 402 km w cyklu mieszanym WLTP (zużycie energii 12,6 kWh / 100 km) i ponad 50 kilometrów w warunkach miejskich.

Wyposażenie zawiera wachlarz systemów wspomagania prowadzenia. Nowością jest wspomaganie parkowania z wyświetlaniem obrazu 360 stopni pochodzącego z nowych kamer cyfrowych wysokiej rozdzielczości. W standardzie można liczyć na aktywne wspomaganie utrzymania pasa ruchu, rozpoznawanie znaków ograniczenia prędkości z wyświetlaniem informacji na ekranie czy automatyczne hamowanie awaryjne do prędkości 85 km/h.

System DS Drive Assist skanuje otoczenie przy pomocy radaru umieszczonego pod przednim zderzakiem oraz dodatkowych czujników i łączy aktywny regulator prędkości z funkcją Stop and Go do utrzymania pasa ruchu i zapewnienia prowadzenia w trybie półautonomicznym poziomu 2. Automatyczny system awaryjnego hamowania rozpoznaje inne pojazdy oraz rowerzystów i pieszych, również przy niskim natężeniu światła w zakresie prędkości od 5 do 140 km/h.