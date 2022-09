Nowy DS 7 łączy w sobie zaawansowaną wiedzę techniczną z elegancją

DS 7 CROSSBACK, który był pierwszym autorskim projektem DS Automobiles, zadebiutował na rynku w 2017 i uosabiał nową falę awangardy. Ceniony za niezrównane wnętrze, wysmakowaną elegancję i najbardziej zaawansowane technologie DS 7 CROSSBACK był zapowiedzią nowych modeli, w tym debiutującego właśnie na rynku DS 7.

Zachowaliśmy jego osobowość oraz elegancki kształt sylwetki, ale postanowiliśmy wprowadzić do niej wyraziste akcenty, żeby spotęgować dynamikę. Nowy DS 7 zyskał bardziej wyrazisty charakter, który podkreślają przód i tył samochodu, a jego stylistyka nawiązuje bezpośrednio do naszych najnowszych modeli studyjnych. Wygląd wnętrza, które stało się jeszcze bardziej wyrafinowane, podkreślają teraz nowe dodatki. Nowy DS 7 jest owocem współpracy kierowanego przeze mnie zespołu, naszych ekspertów, a zwłaszcza projektantów świateł, których wkładem jest zastosowanie nowatorskiej technologii, inżynierów DS PERFORMANCE oraz pracowników odpowiedzialnych za produkcję, którzy zadecydowali o sukcesie tego modelu.

- Thierry Metroz – dyrektor ds. stylu DS Automobiles

Sylwetka podkreślona przez mocno zarysowane linie, którą rozświetlają reflektory DS PIXEL LED VISION 3.0 oraz światła dzienne DS LIGHT VEIL

Przód i tył nowego DS 7 zostały radykalnie przeprojektowane. Samochód zachował swoją elegancję, ale jego sylwetka stała się bardziej dynamiczna i wyrazista dzięki mocno zarysowanym liniom i niezwykle spójnej stylistyce.

Zaprojektowany od nowa przód wyróżnia się ekspresyjnymi liniami, które podkreślają różne elementy nadwozia. Dzięki ścisłej współpracy zespołu DS DESIGN STUDIO PARIS z naszym zespołem produkcyjnym w zakładzie w Miluzie, we Francji, osiągnięto wyjątkowe wyniki w zakresie jakości i solidności konstrukcji.

Sygnatura świetlna zyskała jeszcze bardziej wyrazisty wygląd. Nowe, smuklejsze reflektory DS PIXEL LED VISION 3.0 w pełni zintegrowano ze światłami dziennymi DS LIGHT VEIL, uzyskując efekt nasuwający na myśl projekty ze świata haute couture.

Stylistyczny akcent DS WINGS i grill są większe, a osłona podwozia została przeprojektowana i jest obecnie dostępna w kilku kolorach, w zależności od modelu.

Zmienił się także wygląd wykonanych w technologii LED tylnych lamp z motywem łusek, które zostały wykończone ciemnym, metalicznym lakierem i tworzą efekt pulsującego światła. Lampy podkreślają niezwykły wygląd nowego modelu DS 7. Klapa bagażnika i umieszczony na niej emblemat zostały zaprojektowane od nowa i zyskały bardziej wyraziste linie, a logotyp „DS AUTOMOBILES", który zastąpił znaczek „CROSSBACK" został umieszczony na optycznie szerszym tyle nowego modelu DS 7.

Koła są ważnym elementem stylistyki nowego modelu DS 7. Nowe 19-calowe obręcze EDINBURGH i SILVERSTONE z ozdobnymi wstawkami poprawiają właściwości aerodynamiczne, a ich wzory zwiększają optycznie średnicę. Nowe 21-calowe obręcze BROOKLYN, które wyróżniają się kunsztownym, geometrycznym wzorem, są dostępne wyłącznie z nową wersją DS 7 E-TENSE 4x4 360.

Obramowania szyb i poprzeczki dachowe zostały wykończone czarnym, błyszczącym lakierem, żeby podkreślić dynamiczny kształt sylwetki.

DS 7 fot. DS Automobiles

DS Pixel Light Vision 3.0

DS PIXEL LED VISION 3.0 to nowa technologia, która nadaje najnowszemu modelowi zupełnie nowy wymiar. W nowym modelu DS 7 moduły PIXEL nie tylko zapewnieją optymalne dostowanie wiązki światła, ale tworzą także trzy charakterystyczne bloki lamp, w które wyposażone są wszystkie samochody z gamy. Funkcja PIXEL zapewnia użytkownikowi optymalne oświetlenie. Silniejsza niż poprzednio wiązka światła oświetla z równym natężeniem do 380 metrów drogi przed samochodem (wiązka główna). Przy prędkości poniżej 50 km/h wiązka światła ma szerokość 65 metrów. Umieszczone przy wewnętrznej krawędzi bloku dwa moduły świateł mijania i lamp bocznych razem oświetlają drogę. Główny moduł systemu PIXEL, który znajduje się na zewnętrznej krawędzi bloku składa się z ułożonych w trzech rzędach 84 diod LED. Podczas pokonywania zakrętów intensywność światła jest regulowana przez zewnętrzne diody LED modułu PIXEL, które dopasują je do kąta skrętu kierownicy.

Światła dzienne DS Light Veil

Światła dzienne zostały zainspirowane rozwiązaniami znanymi z modeli koncepcyjnych DS X E-TENSE i AERO SPORT LOUNGE. Światło wydaje się emanować ze wszystkich lakierowanych elementów. W bloku świateł dziennych DS LIGHT VEIL zintergrowano światła do jazdy dziennej połączone z czterema pionowymi lampami, które tworzy aż 33 diod LED. Nowatorskie rozwiązanie wymaga specjalnego procesu produkcji: powierzchnia ciętych laserowo elementów z poliwęglanu została pokryta lakierem od wewnętrznej strony, by stworzyć wrażenie, że widzimy naprzemiennie światło i kolor nadwozia, co tworzy efekt głębi i typowego dla biżuterii blasku. Światła dzienne DS LIGHT VEIL automatycznie zapalają się i gasną, kiedy otwieramy i zamykamy samochód.

Francuski kunszt dla koneserów ceniących szlachetne materiały

Podobnie jak największe paryskie domy mody, marka DS Automobiles przywiązuje ogromną wagę do wyboru materiałów i ich wykończenia. Przy projektowaniu wnętrz nowego modelu DS 7 stworzono zestawy utrzymane w różnych klimatach, dzięki czemu każda podróż jest inna.

W najwyższej wersji wyposażenia DS 7 OPERA możemy cieszyć się skórzaną tapicerką ze skóry licowej nappa w dwóch odcieniach: Basalt Black i Pearl Grey. Na większych powierzchniach, najwyższej jakości część skóry nadaje wnętrzu naturalny i wyrafinowany charakter.

Deskę rozdzielczą i panele drzwi obito skórą licową nappa z efektem drapowania. Brak szwów i łączeń podkreśla naturalną miękkość i piękno skóry, której fakturę akcentują tłoczone linie odwzorowujące układ świateł dziennych DS LIGHT VEIL.

Wszystkie elementy wnętrza wykończono z niezwykłą dbałością o detale, czego doskonałym przykładem jest ozdobne stebnowanie w nowych odcieniach White i Zephyr, kierownica i poduszka powietrzna obszyte skórą licową nappa, kultowe dla marki DS Automobiles giloszowane motywy Clous de Paris oraz zainspirowana bransoletami zegarka tapicerka, która jest po raz pierwszy dostępna w tonacji Pearl Grey.

Wyrafinowanie jest widoczne w utrzymanym w tonacji Basalt Black wnętrzu RIVOLI, gdzie miękki w dotyku materiał z pianki z ozdobnym pikowaniem został połączony ze skórzaną tapicerką Claudia, która wyróżnia się wyrazistą fakturą.

W utrzymanym w ciemniejszych kolorach wnętrzu PERFORMANCE LINE powierzchnie zostały wykończone czarną Alcantarą, którą zestawiono z akcentami w odcieniach Gold i Carmine, żeby podkreślić jej dynamiczny wygląd.

Wnętrze BASTILLE zyskało odświeżony wygląd dzięki nowej tapicerce materiałowej DS Canvas oraz elementom obitym skórą z motywem łuski w odcieniu Basalt Grey.

Dopełnieniem wszystkich wersji wnętrz jest personalizowane oświetlenie ambientowe oraz nowy giloszowany wzór Clous de Paris.

Wykończone skórą licową nappa fotele DS Automobiles

Źródłem inspiracji dla zespołu projektantów, którzy pracowali nad nowymi fotelami była wykonana z wielu idealnie spasowanych ze sobą części metalowa bransoleta luksusowego zegarka. Efekt ich pracy to siedzisko i oparcie wykończone jednym kawałkiem skóry, na którym nie znajdziemy ani jednego przeszycia, żeby zapewnić użytkownikowi najwyższy poziom komfortu. Wypełniony pianką o dużej gęstości fotel gwarantuje nie tylko dużo większą stabilność i komfort niż tradycyjne siedzenia, ale wyróżnia się także wyjątkową trwałością, bo materiał o wyższej gęstości nie odkształca się podczas kolejnych lat eksploatacji. Po rozłożeniu na płasko kawałek skóry ma szerokość 45 centymetrów, która po uformowaniu materiału kurczy się o 6 centymetrów. Najwyższej jakości skóra licowa pochodzi od rasy mięsnych krów, które żyją na pastwiskach niegrodzonych drutem kolczastym. Płaty skóry licowej mają grubość 4 milimetrów - wykorzystywane jest tylko ich najlepsza gatunkowo warstwa. Po odcięciu te fragmenty skóry są barwione w masie na unikatowe kolory - Basalt Black lub Pearl Grey. Komfortowe warunki jazdy dopełniają funkcje masażu, ogrzewania i wentylacji foteli.

DS 7 fot. DS Automobiles

Nowy DS 7 odzwierciedla naszą wizję podróży we francuskim stylu. Oprócz wyposażenia, które jest podstawowym elementem w tym segmencie, wprowadzamy szereg opcji, które są naszym wyróżnikiem. Dotyczy to zwłaszcza szerokiego wyboru wersji wykończenia wnętrza, materiałów wykończeniowych oraz naszego know-how konstrukcyjnego, które umożliwia nam stworzenie lekkiego i bezpiecznego podwozia oraz mocnych i wydajnych jednostek napędowych. To połączenie sprawia, że możemy zapewnić użytkownikom komfort i dynamikę, jakich oczekują od samochodów z gamy DS Automobiles.

- Agnès Tesson Faget, dyrektor ds. produktów

Wydajne hybrydy z silnikiem benzynowym i elektrycznym

DS Automobiles jest marką, która wykorzystuje różne źródła napędu. Od dwóch lat jest w Europie liderem z najniższym poziomem emisji CO2 i wielokrotnie sięgała po najwyższe laury w wyścigach Formuły E. Teraz postanowiła zaoferować swoim klientom nowy model DS 7 w kilku wersjach napędowych, m.in. gamą trzech hybryd plug-in o mocy 225, 300 i 360 KM.

Nowy DS 7 E-TENSE 225 jest wyposażony w jednostkę benzynową PureTech 180 oraz silnik elektryczny o mocy 110 KM, które współpracującą z ośmiobiegową automatyczną skrzynią biegów z napędem na dwa koła.

Nowy DS 7 E-TENSE 4x4 300 i nowy DS 7 E-TENSE 4x4 360 wyposażono w napęd na cztery koła, a pod maską znajdziemy jednostkę PureTech 200 oraz silniki elektryczne o mocy 110 i 112 KM na każdej z osi. Model 360 ma specjalne ustawienia opracowane przez zespół DS PERFORMANCE.

Nowy akumulator 14,2 kWh gwarantuje zeroemisyjny zasięg do 65 kilometrów w cyklu mieszanym WLTP oraz do 81 kilometrów w cyklu miejskim. Na dodatek doładujemy go w ciągu około 2 godzin, korzystając z ładowarki o mocy 7,4 kW.

W gamie silnikowej nadal dostępna jest jednostka 130 BlueHdi. Poza Europą dostępne będą także silniki benzynowe o mocy 130, 215 i 225 KM.

Nowy DS 7 jest nadal jednym z najbardziej wydajnych samochodów w swojej klasie, głównie dzięki obniżonej masie.

Nowy DS 7 E-TENSE 4x4 360

Nowy DS 7 E-TENSE 4x4 360 to uosobienie ducha GT w interpretacji marki DS Automobiles. Zespół DS PERFORMANCE dopracował ustawienia układu napędowego nowego modelu DS 7 E-TENSE 4x4 360, żeby wykorzystać moc silników (benzynowa jednostka ma moc 200 KM, przedni silnik elektryczny 110 KM, a tylny silnik elektryczny 112 KM) dzięki zoptymalizowaniu zarządzania energią. Dodatkowo kierowca ma do swojej dyspozycji aplikację DS ENERGY COACH, która monitoruje hamowanie, żeby zwiększyć odzyskiwanie energii. Zawieszenie zostało obniżone o 15 mm, zwiększył się także rozstaw kół (o 24 mm z przodu i 10 mm z tyłu), a przednie hamulce mają średnicę 380 mm i są wyposażone w zaciski firmy DS PERFORMANCE. Z nowym lakierem Lacquered Grey, którego perłowy odcień podkreśla wyraziste linie i charakter tego modelu dostępne są także nowe, 21-calowe obręcze kół BROOKLYN. Samochód przyśpiesza w 5,6 sekundy od 0 do 100 km, a 1000 metrów ze startu zatrmanego pokonuje w ciągu zaledwie 25,4 sekund.

Technologia głównym atutem oferty nowEGO modelU DS 7

Największą zmianą w nowym DS 7 jest system multimedialny, który obejmuje teraz DS IRIS SYSTEM. Najnowsze rozwiązanie ma gruntownie przeprojektowany i w pełni konfigurowalny interfejs, który nie tylko zapewnia błyskawiczny czas reakcji i jest niezwykle intuicyjny w obsłudze, ale jest także wyposażony w funkcję rozpoznawania głosu. Zaprojektowany od nowa 12-calowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości ma menu, które składa się z widżetów. Dzięki nim mamy bezpośredni dostęp do wszystkich funkcji i możemy wprowadzać nowe cele podróży do nawigacji online, zmieniać ustawienia wentylacji, cyfrowe źródła dźwięku i wybierać informacje o naszej podróży. Na dużym ekranie, który jest bardzo wygodny w użyciu, wyświetlany jest także widok z przodu i z tyłu pojazdu, z nowych kamer cyfrowych o wysokiej rozdzielczości. Po połączeniu z siecią wi-fi z jego poziomu mamy także dostęp do funkcji Mirror Screen.

Nowa, duża cyfrowa tablica rozdzielcza z 12-calowym wyświetlaczem, który można zmieniać i personalizować, ma teraz nową grafikę, która ilustruje wszystkie ważne informacje, w tym m.in. przepływy energii w wersjach z napędem hybrydowych plug-in.

Unikatowa technologia w tym segmencie

Nowy DS 7 jest wyposażony w takie nowe technologie, jak system DS ACTIVE SCAN SUSPENSION i DS NIGHT VISION, które podnoszą poziom komfortu oraz pomagają kierowcy i pasażerom zrelaksować się.

System DS ACTIVE SCAN SUSPENSION wykorzystuje kamerę, aby skanować drogę przed samochodem i dostosowywać na tej podstawie ustawienia zawieszenia, co jest niespotykane w tej klasie. Układ zmienia ustawienia poszczególnych amortyzatorów w zależności od nierówności jezdni.

System DS NIGHT VISION wykorzystuje natomiast kamerę na podczerwień, która skanuje do 100 metrów drogi i pobocza (przed samochodem), żeby wykryć obecność rowerzystów, pieszych i zwierząt. Informacje dla kierowcy są wyświetlane na nowym cyfrowym zestawie wskaźników wysokiej rozdzielczości, a zagrożenie jest sygnalizowane za pomocą specjalnych ostrzeżeń.

Poziom bezpieczeństwa podnosi dodatkowo system monitorujący skupienie kierowcy DS ATTENTION MONITORING oraz system asystujący kierowcy DS DRIVE ASSIST, który odpowiada jeździe autonomicznej poziomu 2.

System DS DRIVER ATTENTION MONITORING wykorzystuje dwie kamery, żeby analizować poziom skupienia kierowcy. Pierwsza z nich sprawdza zachowanie samochodu z uwzględnieniem sytuacji na drodze, a druga, zwrócona ku kierowcy, analizuje gdzie skierowany jest jego wzrok, wyraz twarzy oraz ruchy powiek, bo wszystkie te czynniki wskazują na poziom senności i skupienia... Jest to niespotykane, pionierskie rozwiązanie w tym segmencie.

Nowy DS 7 jest także wyposażony w system wspomagania kierowcy DS DRIVE ASSIST, adaptacyjny regulator prędkości, który może sam zatrzymać samochód i ruszyć z miejsca bez interwencji użytkownika oraz asystenta jazdy, który utrzymuje samochód w danej pozycji na pasie.

Nowy DS 7, który będzie sprzedawany na całym świecie, jest montowany we francuskim zakładzie w Miluzie, skąd będzie trafiać na wszystkie rynki oprócz Chin. Produkcja na potrzeby chińskiego rynku będzie prowadzona w Shenzen. Zamówienia będę przyjmowane już tego lata, a pierwsze egzemplarze nowego modelu trafią do salonów DS już we wrześniu 2022 roku.

Klienci mogą składać zamówienia i odbierać samochody bez wychodzenia z domu. Uruchomiony został internetowy system sprzedaży, a w ramach usługi DS DELIVERY VALET nowy model DS 7 będzie dostarczany pod adres wskazany przez klienta.

Nowy DS 7 E-TENSE 4x4 360 LA PREMIÈRE

Z okazji premiery nowego modelu DS 7 dostępna jest limitowana edycja DS 7 E-TENSE 4x4 360 LA PREMIÈRE. Znaki szczególne wersji zaprojektowanej na bazie DS 7 E-TENSE 4x4 360 OPÉRA to wykończony czarnym, błyszczącym lakierem przedni zderzak, czarne monogramy i specjalne emblematy pasujące do pokrytego czarnym, błyszczącym lakierem DS WINGS, grilla, obramowań okien i poprzeczek dachowych. Wnętrze jest dostępne w tonacji Basalt Black i Pearl Grey. W standardzie z samochodem klient dostaje dwa przewody do ładowania (trybu 2 i trybu 3). Do wyboru mamy sześć kolorów nadwozia: Lacquered Grey, Sapphire Blue, Pearl White, Perla Nera Black, Platinum Grey i Crystal Pearl.