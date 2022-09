Policjanci odzyskali sportowego SUV-a. Auto ukryto w sąsiednim województwie

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Górze (woj. dolnośląskie), którzy 21 września przyjęli zgłoszenie o kradzieży Mercedesa z prywatnej posesji, zdołali odzyskać samochód w parę dni. Współpracując z funkcjonariuszami z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu przeprowadzili intensywne działania operacyjne i namierzyli miejsce, w którym ukryto luksusowego SUV-a.

Do odnalezienia utraconego Mercedesa doszło 23 września. SUV znajdował się na terenie jednego z warsztatów samochodowych w powiecie szamotulskim (woj. wielkopolskie). Pojazd był w całości, a zdemontowane zostały jedynie tablice rejestracyjne.

Z komunikatu prasowego dowiadujemy się, że policjanci z Góry prowadzą dalsze czynności w tej sprawie, mające na celu ustalenie wszystkich osób zamieszanych w kradzież i pociągnięcie ich do odpowiedzialności za popełnione przestępstwo.

Odzyskany SUV to dość nietypowy Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC. Model ten jest napędzany 6-cylindrowym silnikiem benzynowym o pojemności 3.0 litra. Moc wynosi 367 KM i 520 Nm. Taki samochód wyposażony w napęd na cztery koła i 9-biegową skrzynię automatyczną, przyspiesza od 0 do 100 km/h w czasie 4,9 s. Prędkość maksymalna to 250 km/h.

Na terytorium Polski służby mundurowe często odnajdują różnego rodzaju pojazdy pochodzące z przestępstw. W walce ze złodziejami, paserami oraz przemytnikami aut pomaga wiedza, doświadczenie, działania operacyjne, nowoczesny sprzęt, międzynarodowa współpraca służb czy dostęp do europejskich baz danych o kradzionych pojazdach.