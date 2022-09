Eleganckie wnętrze i zmodyfikowany diesel. Taki jest nowy Chevrolet Silverado HD

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Zaktualizowany Silverado HD ma zostać wprowadzony na rynek w pierwszym kwartale przyszłego roku. Został on gruntownie zaktualizowany, ponieważ zawiera zmienioną stylistykę, ulepszony silnik wysokoprężny, ulepszone możliwości i całkowicie nowe wnętrze.

Zaczynając od zewnątrz, można zauważyć wyraźne światła LED do jazdy dziennej. Mają one kształt litery C. Do tego są minimalistyczne reflektory, wyposażone w technologię dwóch projektorów. Do tego aktualizację otrzymały również tylne światła i zastosowano animację, która wita i żegna podróżujących.

Inne zmiany są dosyć ograniczone. Pickup otrzymał nowy grill i bardziej agresywny przedni zderzak. Model zyskuje również nowe standardowe haki holownicze, pionowe światła przeciwmgielne. Do tego zaktualizowano wzory felg i odnowioną paletę kolorów, która zawiera sześć nowych opcji: Sterling Grey, Dark Ash, Radiant Red, Auburn Metallic, Lakeshore Blue Metallic i Meteorite Metallic.

Chociaż zmiany stylistyczne są dość niewielkie, Chevrolet potwierdził plany zaoferowania zupełnie nowego wariantu ZR2. Szczegóły zostaną ujawnione w późniejszym terminie, ale model prawdopodobnie pójdzie w ślady Silverado 1500 ZR2.

Razem aktualizacją, firma będzie oferowała również nowy wariant o nazwie Midnight Edition, opartą na topowej wersji wyposażenia High Country. Ma czarny chromowany grill, czarne znaczki i czarne boczne stopnie. Kupujący będą mieli do wyboru felgi w rozmiarze 20 lub 22 cali wykończone na czarny błyszczący kolor.

Większe zmiany wprowadzono we wnętrzu auta. Wersja LT i wyższe warianty mają zupełnie nowe wnętrze, które charakteryzuje się nowoczesnym designem, a także wyższą jakością materiałów i ulepszoną technologią.

Silverado HD podąża śladami Silverado 1500 i jest wyposażony w nowy 12,3-calowy cyfrowy zestaw wskaźników oraz większy 13,4-calowy system informacyjno-rozrywkowy z integracją z Google. Oznacza to, że właściciele znajdą Mapy Google, a także Asystenta Google. Inne zalety to nowoczesna deska rozdzielcza i odnowiona konsola środkowa z bezprzewodową ładowarką do smartfonów.

Topowy High Country to kwintesencja luksusu według Chevroleta. Ma elementy w skórze i autentyczne drewniane elementy wykończeniowe. Inne drobiazgi to haftowane zagłówki i unikatowe skórzane przednie fotele Ares z ogrzewaniem i wentylacją. Dołączają do nich kontrastowe szwy, osłony głośników ze stali nierdzewnej i siedmiogłośnikowy system audio Bose.

Pod maską znajduje się silnik V8 6.6 L, który wytwarza 407 KM mocy i 628 Nm momentu obrotowego.

Silnik benzynowy nie został zatem ruszony, ale z dieslem jest inna historia. Duramax korzysta z ulepszonej turbosprężarki i zoptymalizowanego spalania. Dzięki tym zmianom diesel wytwarza 477 KM mocy i 1320 Nm. Zatem o 25 KM i 88 Nm więcej niż dotychczas.

Oba silniki są teraz połączone z dziesięciobiegową automatyczną skrzynią biegów Allison. Ta zmiana oferuje szereg korzyści, w tym mniejsze „kroki" między biegami i lepszą kontrolę hamowania silnikiem.

Również pod względem technologii Chevrolet wprowadził kilka zmian. Jednym z najbardziej pożądanych jest adaptacyjny tempomat z obsługą przyczepy. Kupujący znajdą również opcję Trailer Side Blind Zone Alert, która rozszerza obszar monitorowania martwej strefy, aby pomóc uwzględnić długość naczep.

Zatem jak widać Chevrolet postarał się, a pakiet ZR2 wprowadzi jeszcze kilka dodatkowych zmian w przyszłości.