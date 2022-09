19-latka uderzyła Hondą w drzewo. Alkomat wykazał 1,5 promila alkoholu w organizmie

Nietrzeźwi kierujący stanowią zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Tacy ludzie decydując się usiąść za kierownicę po wypiciu alkoholu, muszą liczyć się z konsekwencjami finansowymi i prawnymi. Pijanych kierowców czeka sądowa rozprawa i kara za popełnione przestępstwo.

Za kierowanie pojazdem z procentami w organizmie odpowie przed wymiarem sprawiedliwości 19-latka z Lubelszczyzny. Mieszkanka gminy Piszczac w niedzielę 25 września wsiadła pijana za kierownicę Hondy Accord. Przed godziną 1.00 w nocy na ulicy Głównej w miejscowości Grabanów, na prostym odcinku drogi straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w przydrożne drzewo.

Młoda kobieta miała ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. W wyniku zdarzenia doznała obrażeń ciała i trafiła do szpitala. Dodatkowo auto, którym podróżowała, nie było dopuszczone do ruchu. O dalszym losie 19-latki zadecyduje sąd.

Sąd może orzec nie tylko zakaz prowadzenia pojazdów na 3 lata, ale także wymierzyć karę do 2 lat więzienia oraz zobowiązać do wpłacenia na wskazany cel określonej kwoty. Świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej wynosi od 5 tys. zł w przypadku osoby, która po raz pierwszy dopuściła się takiego czynu, do nawet 60 tysięcy złotych. W sytuacji, kiedy osoba po raz kolejny kieruje pojazdem w stanie nietrzeźwości świadczenie pieniężne jest nie mniejsze niż 10 tysięcy złotych.

Przypominamy, że alkohol zmniejsza szybkość reakcji kierowcy, ogranicza pole widzenia, wpływa na błędną ocenę odległości i szybkości, znacznie obniża samokontrolę oraz koncentrację, rozprasza uwagę oraz powoduje senność.

