Wojsko ostrzega przed czołgami i innymi pojazdami. Kiedy można je wyprzedzić? 3 scenariusze

W najbliższych dniach na drogach na terenie województw opolskiego, śląskiego i dolnośląskiego, może się pojawić duża ilość pojazdów wojskowych. A wynika to z ćwiczeń, które prowadzi armia polska, słowacka, czeska i węgierska. Tak, ćwiczenia odbywają się na poligonach. Drogi stanowią jednak ważne szlaki komunikacyjne. To nimi przewożony jest sprzęt niezbędny do prowadzenia prób.

Pojazd wojskowy. Czy można go wyprzedzić?

Pojazdy wojskowe pojawiające się na drogach cywilnych w 90 proc. przypadków nie mają specjalnych przywilejów. 10 proc. dotyczy jednak wyprzedzania. Czy wojskową ciężarówkę lub lawetę wiozącą czołg można wyprzedzić? Oczywiście że tak. Tyle że trzeba się stosować do pewnym zasad. A te wyznaczają trzy kluczowe scenariusze.

W pierwszym scenariuszu kierujący spotkał na drodze ciężarówkę wojskową, która ani nie jest uprzywilejowana, ani nie porusza się we właściwie oznakowanej kolumnie pojazdów wojskowych. W takim przypadku ciężarówka pomimo malowania moro i przynależności do armii, ma status standardowego pojazdu. A to oznacza, że można ją wyprzedzić w każdym miejscu, w którym na drodze nie ma linii ciągłej albo zakazu. Wystarczy zachować szczególną ostrożność.

Wyprzedzanie pojazdów uprzywilejowanych. Policjant nie będzie zadowolony

Kolumna pojazdów wojskowych. Można ją wyprzedzić?

Drugi scenariusz dotyczy kolumny pojazdów wojskowych. Czy można ją wyprzedzić? Przepisy także i w tym przypadku nie widzą przeszkód. Jednak pod warunkiem, że kierujący zastosuje się do dwóch obowiązków:

po pierwsze powinien zachować szczególną ostrożność – tak żeby manewr przebiegał bezpiecznie,

po drugie nie należy wjeżdżać między pojazdy jadące w kolumnie – zabraniają tego przepisy.

Czym jest kolumna pojazdów wojskowych? Pierwszy i ostatni pojazd muszą zostać wyposażone w tablicę w kolorze pomarańczowym – to podstawa. Poza tym pojazdy po stronie kierowcy mogą posiadać niebieskie chorągiewki – zielony kolor obowiązuje ostatnie z aut, a do tego mają prawo poruszać się na światłach błyskowych. W jednej kolumnie nie może jechać więcej niż 20 pojazdów.

Kolumna pojazdów, ale nie wojskowych a uprzywilejowanych?

Trzeci przypadek dotyczy sytuacji, w której kolumna pojazdów wojskowych stanie się kolumną pojazdów uprzywilejowanych. Możliwość taka pojawia się wtedy, gdy ciąg pojazdów będzie eskortowany przez radiowóz z włączonymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi. Przy czym radiowóz musi znajdować się na początku i na końcu kolumny. Czy kolumnę pojazdów uprzywilejowanych można wyprzedzić? Można. Ale tylko poza terenem zabudowanym i tylko w przypadku, w którym wyprzedzający nie wjedzie między pojazdy jadące w kolumnie.