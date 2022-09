Policjant "akrobata" z Nysy. Czy jest o co "kręcić aferę"?

Na kanale Stop cham opublikowano nagranie ukazujące dyskusyjny styl jazdy policjanta kierującego motocyklem. Widać na nim jak funkcjonariusz wyprzedza kierowcę osobówki, po czym robi to samo ze skręcający w lewo pojazdem. W kolejnym ujęciu ten sam stróż prawa zaczyna jeździć zygzakiem.

Czy jest o co się spierać?

Materiał został opatrzony słowami - "Policyjny akrobata na motocyklu. Nic takiego? A kto spróbuje tak pojechać przed radiowozem?!". Na tak postawione pytanie, jeden z internautów odpowiedział - "He he też tak przy policji zrobiłem, to się pan śmiał na światłach - co oponki dogrzewamy?".

Także inni komentujący podchodzą do sprawy z dystansem:

Podobne emocje odczuwałem wczoraj przy suszeniu grzybów

O Boże, normalnie film mną wstrząsnął... szok i niedowierzanie. To aż trudne do opisania

Do tej pory nie mogę uwierzyć to się stało naprawdę... Żona mówi, daj już spokój, nie myśl o tym, ale gdzie tam. Takich rzeczy nie widuje się na co dzień

Zdaniem internautów policjant jedynie dogrzewał opony, co w przypadku nagłej interwencji mogłoby być czynnikiem decydującym o bezpieczeństwie samego motocyklisty, jak i innych uczestników ruchu. Z kolei manewr wyprzedzania był w pełni zgodny z prawem. Wynika to z art. 24 ust. 5 prawa o ruchu drogowym - "Wyprzedzanie pojazdu lub uczestnika ruchu, który sygnalizuje zamiar skręcenia w lewo, może odbywać się tylko z jego prawej strony".

Można jednak polemizować, czy funkcjonariusz, chcąc dogonić swojego partnera, przekroczył dopuszczalną prędkość. Jeżeli rzeczywiście doszło do złamania przepisów, oburzenie byłoby jak najbardziej uzasadnione.