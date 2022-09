Popek sprzedaje Mercedesa za ćwierć miliona. W cenie impreza z "królem Albanii"

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu należącego do Popka pojawiło się w serwisie otomoto.pl. Treść ogłoszenia, które od kilku godzin robi furorę w sieci jest bardzo zdawkowa, ale potwierdza, kto był dotychczasowym właścicielem samochodu.

Na sprzedaż jedyny i niepowtarzalny Mercedes C63 od KRÓLA ALBANIIPakiet oświetlenia wnętrzaPakiet parkowaniaPakiet lusterekPakiet stylizacji nadwozia AMG NightPakiet stylizacji wnętrza AMGPakiet stylizacji nadwozia AMG

- widnieje w ogłoszeniu. Mercedes C63 AMG należący do Popka wyjechał z fabryki w białym kolorze. Na początku został oklejony złotą folią, ale w zeszłym roku właściciel zmienił kolorystykę na bardziej dyskretną. Auto oklejono półmatową, czarną folią, a na bocznych szybach pojawiły się naklejki z różnymi hasłami.

O modyfikację pojazdu zadbał warsztat należący do braci Collins. Pod maską Mercedesa pracuje podwójnie doładowany silnik V8 o mocy 476 KM. Auto rozpędza się do setki w czasie poniżej 5 sekund. Napęd przekazywany na tył sprawia, że jest to samochód dla wymagających, a zarazem doświadczonych kierowców, którzy lubią szybką jazdę.

Jak na kilkuletni egzemplarz, Mercedes ma stosunkowo duży przebieg - prawie 167 tys. km. Samochód przeszedł niedawno duży przegląd i cały czas jest użytkowany.

Auto wystawiono w ogłoszeniu za 249 tys. zł. Takiej informacji nie ma w ogłoszeniu, ale niektóre źródła sugerują, że w cenie jest wliczone spotkanie z niepowtarzalnym "królem Albanii".