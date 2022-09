Ostatni tydzień z tańszym paliwem. Od października drożej na wielu stacjach

Ceny baryłki ropy na światowych giełdach od czerwca zaliczają spadki. Mimo to kierowcy wciąż odczuwają wysokie ceny paliw. Za benzynę 95 płacimy nadal powyżej 6 złotych za litr, a za olej napędowy powyżej 7 złotych za litr. W obniżeniu kosztów tankowania pomogły wakacyjne promocje. Niektóre zostały przedłużone do końca września. Jeśli stacje paliw nie zdecydują się na kolejne przedłużenie promocji, skończą się one za tydzień.

Promocje na stacjach paliw. Gdzie wciąż trwają a gdzie się zakończyły?

Shell - promocja do końca września

Aby skorzystać ze zniżki na paliwo na stacjach Shell, trzeba być posiadaczem karty lojalnościowej. Można skorzystać z wersji wirtualnej w aplikacji na telefon. Tankując paliwa Shell FuelSave 95 lub Shell FuelSave Diesel możemy zaoszczędzić 30 groszy na litrze. Rabat obowiązuje przy każdym tankowaniu, bez względu na częstotliwość wizyt. Jednorazowo można zatankować maksymalnie 50 l i zaoszczędzić 15 zł.

Orlen - koniec promocji

Promocja na paliwo na stacjach Orlenu zakończyła się zgodnie z zapowiedzią 16 września

BP - koniec promocji

Stacje BP zakończyły promocję chwilę po Orlenie. Kierowcy mogli tam skorzystać ze zniżki do 19 września.

Lotos - promocja do końca września

Na stacjach lotosu kierowcy również mogą skorzystać z rabatu na paliwo do 30 września. Promocja obejmuje trzy tankowania w miesiącu, każde do 50 litrów paliwa. Aby skorzystać ze zniżki 30 groszy na litrze, należy okazać kupon z aplikacji lojalnościowej. Paliwa objęte promocją to Lotos 95, Lotos diesel oraz Dynamic 98 i Dynamic diesel.

Moya - koniec promocji

Na stacjach Moya promocja zakończyła się 15 września.

Circle K - zmiana promocji do końca października

Klienci stacji Circle K nie otrzymają już rabatu 30 groszy na paliwo za zakup kawy i hot-doga. Przy zatankowaniu 50 litrów otrzymają rabat w wysokości 10 groszy na litr na następne tankowanie. Aby skorzystać z promocji, trzeba dołączyć do programu lojalnościowego. Klienci mogą skorzystać z rabatu wyłącznie dwa razy.

Jeżeli Shell oraz Lotos nie zdecydują się na kolejne przedłużenie promocji, to w październiku nie będzie już stacji, na której skorzystamy z rabatu 30 groszy na litr paliwa. Według prognoz portalu e-petrol.pl w przyszłym tygodniu za litr benzyny 95 będziemy płacić od 6,19 zł do 6,32 zł za litr. W przypadku oleju napędowego ceny mają utrzymywać się w przedziale 7,07-7,19 zł za litr.