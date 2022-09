Ikona "Szybkich i wściekłych" pobiła aukcyjny rekord cenowy. O jaki samochód chodzi?

Mało który samochód wzbudza takie emocje jak kultowa, czwarta generacja Toyoty Supry. Ponadczasowa linia nadwozia oraz niezniszczalne trzylitrowe silniki 2JZ sprawiły, że nawet dzisiaj Supra potrafi na ulicach łamać karki oglądających się za nią przechodniów. A to, co piękne, zawsze jest w cenie - potwierdza to czarna Supra Turbo zlicytowana w Stanach Zjednoczonych.

Toyota Supra Turbo z 1994 roku sprzedana za zawrotne 232 tys. dolarów

Wyprodukowana w 1994 roku czarna Supra Turbo została wystawiona przez żonę właściciela.na aukcję organizowaną przez serwis Bring a trailer (bringatrailer.com). Czarne coupe szybko zyskało zainteresowanie i wkrótce znalazło nowego właściciela, który zdecydował się przeznaczyć na jego zakup rekordowe 232 tys. dolarów. Po przeliczeniu daje to kwotę ponad 1,127 mln złotych!

Nie ma się też czemu dziwić. Opisywany egzemplarz należy do przedstawicieli rodziny Turbo, co oznacza obecność pod maską turbodoładowanego, trzylitrowego silnika R6 o oznaczeniu 2JZ-GTE (324 KM oraz 427 Nm momentu obrotowego). Każdy fan japońskiej (i nie tylko) motoryzacji, wie jak pancerna i podatna na tuning jest to jednostka. Wystarczy wspomnieć o przerobionych egzemplarzach osiągających nawet 1000 KM. Silnik został sprzężony z sześciobiegowym manualem, który przekazuje moc na tylną oś uzbrojoną w dyferencjał z mechanizmem różnicowym Torsen.

Rekordową Suprę wyprodukowano w czerwcu 1994 roku w fabryce Motomachi w Japonii. Wkrótce, bo już w 5 sierpnia, został sprzedany w Ohio za kwotę dokładnie 48 895 dolarów (to aktualnie równowartość ponad 87 tys. dol, co w przeliczeniu daje ponad 420 tys. złotych). Od tamtej pory pojazd miał jednego właściciela, który obchodził się z nim dość łagodnie - przejechał jedynie 13 tys. mil (ok. 21 tys. km). Zgodnie z raportem Carfax pojazd nie miał też żadnych drogowych przygód.

Interesującymi elementami czarnej Supry są fabryczne 17-calowe felgi, skórzana tapicerka, ściągany sztywny dach (jest to wersja Targa), automatycznie wysuwana antena, opcjonalna wycieraczka tylnej szyby, podgrzewane lusterka czy elektrycznie ustawiany fotel kierowcy.

Podobna pochodząca z 1997 roku Supra została sprzedana w lipcu tego roku za 230 tysięcy dolarów (1,117 mln złotych). Wcześniej, ten sam egzemplarz trafił na podobną aukcję, gdzie uzyskał cenę 165 tys. dolarów (801 tys. złotych). Można się więc spodziewać, że już wkrótce padnie kolejny rekord.