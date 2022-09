Więcej porad związanych z przepisami znajdziesz również w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Kontrola drogowa jest podstawowym narzędziem sprawdzania i karania przez policjantów. Funkcjonariusze mogą w jej czasie skontrolować dokumenty pojazdu i prowadzącego oraz upewnić się czy np. samochód nie był skradziony, a kierowca nie jest poszukiwany. I choć odgrywa ważną rolę, zaczyna się dość niewinnie. Bo funkcjonariusz musi się przedstawić się, podać stopień służbowy, nazwę jednostki, w której jest zatrudniony, a do tego przyczynę zatrzymania.

Zobacz wideo Wyprzedził radiowóz tuż przed pasami i stracił prawo jazdy. Uzbierał 29 punktów w 18 sekund

Kiedy do kontroli drogowej może zatrzymać policjant w mundurze?

Wiemy jak powinien wyglądać modelowy początek kontroli drogowej. Tyle że zanim policjant będzie miał okazję wypowiedzieć w stronę kierującego pierwsze słowa, najpierw musi zatrzymać pojazd. Ważne pytanie w tym punkcie zatem brzmi: kiedy i gdzie policjant może zatrzymać kierowcę do kontroli drogowej? Odpowiedź niestety nie jest jednoznaczna. Bo wszystko zależy od miejsca, pory dnia, ale przede wszystkim munduru funkcjonariusza. To on jest najważniejszy w całej układance.

Przypadek zatrzymania do kontroli drogowej trzeba rozbić na dwie sytuacje. W pierwszej na drodze pojawia się policjant ubrany w mundur służbowy. A wtedy:

funkcjonariusz może zatrzymać pojazd do kontroli drogowej zarówno w dzień, jak i w nocy oraz zarówno w terenie zabudowanym, jak i poza nim.

funkcjonariusz w mundurze musi okazać legitymację służbową dopiero na prośbę kierującego.

Czy można nagrywać policjanta podczas kontroli?

Kiedy do kontroli drogowej może zatrzymać policjant bez munduru?

Stan faktyczny zmienia się w przypadku, w którym przy drodze pojawia się policjant w cywilnym stroju. Wtedy:

funkcjonariusz może zatrzymać pojazd do kontroli drogowej wyłącznie w terenie zabudowanym. Nie ma tu znaczenia fakt, że jest np. dzień albo droga poza miastem jest oświetlona.

funkcjonariusz może zatrzymać pojazd do kontroli drogowej przy użyciu sygnałów dawanych tarczą w warunkach dostatecznej widoczności lub latarką ze światłem czerwonym albo tarczy ze światłem czerwonym lub odblaskowym w warunkach niedostatecznej widoczności.

funkcjonariusz w mundurze musi okazać legitymację służbową na początku kontroli drogowej. Musi to zrobić w taki sposób, aby kierujący miał okazję przeczytać dane, a nawet aby miał możliwość ich zapisania.

Mundur i wideorejestrator. Tak, mogą zatrzymywać poza miastem!

Na koniec mamy dla was jeszcze dwa ciekawe wnioski. Po pierwsze podczas kontroli drogowej liczy się mundur policjanta, a nie oznakowanie radiowozu. Przepisy są w tym zakresie precyzyjne. Właśnie dlatego w nieoznakowanych wideorejestratorach jeżdżą policjanci ubrani w mundury. Bez munduru nie mogliby np. zatrzymać pojazdu do kontroli drogowej poza terenem zabudowanym. Ustawodawca utrudnił stróżom prawa pracę... I tak też narodził się mit poszukiwania we wstecznym lusterku białej czapki policyjnej położonej na desce rozdzielczej aut jadących z tyłu.

Po drugie co zrobić w sytuacji, w której jest teren zabudowany, noc, nieoświetlona droga, a kierującego próbuje zatrzymać ktoś w stroju cywilnym? Kierowca może w takim przypadku podjąć decyzję mówiącą o niezatrzymaniu się. Tyle że aby nie być posądzonym za ucieczkę z miejsca kontroli drogowej, powinien wykręcić w telefonie numer 112 i skontaktować się z dyspozytorem. Musi opowiedzieć mu o sytuacji i poprosić o pomoc w zakresie ustalenia czy przy drodze rzeczywiście stali policjanci.