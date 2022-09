Czarny duch nadjeżdża. Challenger z ponad 800 KM mocy

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Black Ghost, to Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye Widebody, który składa hołd Dodge’owi Challengerowi RT/SE Godfrey Qualls z 1970 roku. Jest to model, który rządził na Woodward Avenue w latach 70., tak jak silnik 426 Hemi V8.

W Dodge’u stwierdzono, że trudno jest wybrać z całej historii marki siedem pojazdów, którym chcą oddać hołd. Jednak Black Ghost był łatwym wyborem. Jednak to jest jedynie preludium do tego co chcą pokazać w ostatnim, siódmym modelu z serii „Last Call".

Jak sama nazwa wskazuje, model jest cały czarny. Daje to złowieszczy wygląd. Na dachu znalazła się grafika inspirowana skórą aligatora. Całość podkreślają jasne grafiki i jasna pokrywa wlewu paliwa, czarne zaciski Brembo i koła Satin Carbon Warp Speed ??20-calowe.

Black Ghost jest ograniczony do zaledwie 300 sztuk. Oferowany jest wyłącznie w kolorze Pitch Black. Edycja specjalna dodatkowo przyciąga uwagę wykończonymi na czarno wlotami powietrza Mopar na masce, plakietką na desce rozdzielczej, skórzanymi siedzeniami, a wypełnienia drzwi wykonano w Alcantarze. Do tego jest jeszcze logo SRT w kolorze czerwonym na kierownicy, oryginalne włókno węglowe na nawiewach i zamszowa podsufitka Dynamica.

Chociaż Black Ghost oparty jest na Hellcat Redeye z 808 KM mocy, to ten model dysponuje 818 KM. Dodge nie podał jeszcze ceny limitowanej edycji Challengera.