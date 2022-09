Nie możesz znaleźć auta na zatłoczonym parkingu? Trzy niezawodne sposoby

Z serią praktycznych porad eksploatacyjnych przychodzimy również w materiałach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Historie mówiące o tym, że kierowca zgubił samochód na parkingu przed marketem czy blokiem, wydają się być naprawdę śmieszne. Tyle że śmieszą dopóki identyczna sytuacja nie spotka właśnie nas. Czemu zapominamy gdzie zaparkowaliśmy auto? Odpowiedź może być jedna. Zbyt szybko żyjemy i jesteśmy przebodźcowani. W efekcie nawet najprostsze sytuacje w czasie dnia pełnego stresu, mogą stanowić dla nas zasadniczą trudność.

Wychodzę a auta nie ma. Właściwie to jest, ale nie wiem gdzie...

Załóżmy że w pośpiechu zaparkowaliście auto na zatłoczonym parkingu i pobiegliście na spotkanie lub zakupy. Niestety w "ferworze walki" zapomnieliście zapamiętać oznaczenia sekcji parkingowej lub nie zarejestrowaliście którym wejściem weszliście do sklepu. W takiej sytuacji po powrocie na parking z pewnością nie będzie wam do śmiechu. Szczególnie że akurat możecie pędzić na kolejne spotkanie lub po dzieci do sklepu. Jak szybko znaleźć auto?

Jak znaleźć samochód na zatłoczonym parkingu?

Lata błędów i adaptacja do nowoczesnej technologii sprawiły, że kierowcy wypracowali szereg niezawodnych metod na szybkie odnalezienie zaparkowanego samochodu. Najważniejsze opisujemy poniżej:

W sytuacji, w której parking jest mały, za pomocą kluczyka możecie wywołać funkcję wskazywania miejsca parkingowego. Auto zacznie wyć alarmem lub migać światłami awaryjnymi. Namierzycie je dość szybko. Z pomocą może przyjść nawigacja satelitarna zastosowana w formie aplikacji w waszym telefonie. Wystarczy że odchodząc od auta zapiszecie jego położenie jako punkt orientacyjny. Po wyjściu ze sklepu sprawdzicie gdzie stoi i od razu udacie się we właściwym kierunku. Obecnie samochody coraz częściej są parowane a aplikacjami. Te pozwalają na zdalne sprawdzenie zaryglowania zamków, poziomu paliwa, odczytów komputera pokładowego czy właśnie zlokalizowanie samochodu i zdalne uruchomienie funkcji wskazującej lokalizację. Tu znowu uruchomi się alarm i światła awaryjne.

Zrób zdjęcie auta. Upiecz dwie pieczenie na jednym ruszcie

Powyższe metody na odnalezienie samochodu na parkingu są niezawodne i nowoczesne. Warto jednak pamiętać o tym, że na tym sposoby kierowców nie kończą się. W sieci można znaleźć porady mówiące np. o tym, aby przed odejściem od auta wykonać jego zdjęcie. To oznacza upieczenie dwóch pieczeni na jednym ruszcie. Na fotce zobaczycie oznaczenie sekcji parkingu, a także numer rejestracyjny pojazdu stojącego obok. Tak na wypadek gdyby jego kierowca zarysował w waszym samochodzie zderzak lub drzwi i odjechał z miejsca zdarzenia.

Sposobem na awaryjne odnalezienie auta na parkingu jest też poproszenie o pomoc ochrony. Jeżeli przestrzeń parkingowa jest wyposażona w system kamer, być może za sprawą monitoringu uda im się namierzyć miejsce zaparkowania waszego pojazdu.