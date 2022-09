Dziś Dzień bez samochodu. W których miastach jest darmowa komunikacja?

Dzień bez samochodu to zwieńczenie Europejskiego Tygodnia Mobilności, który organizowany jest co roku w dniach od 16 do 22 września. Kampania ma na celu rozpowszechnianie wiedzy oraz znaczenia zrównoważonego transportu – orgaznizowana jest przez Komisję Europejską już od 2002 r. Jej celem jest zachęcenie mieszkańców miast do zmiany niekorzystnych dla zdrowia przyzwyczajeń i wybór alternatywnych, ekologicznych środków podróżowania: chodzenia pieszo, jazdy na rowerze, korzystania z komunikacji miejskiej lub carpoolingu.

Tegoroczna kampania ma swój temat przewodni - „Lepsze połączenia", co oznacza lepiej skomunikowanych mieszkańców oraz lepiej skomunikowane miejsca.

W ramach Dnia bez samochodu Polskie miasta starają się zwykle zachęcić kierowców do sprawdzenia, jak miasto wygląda zza szyby autobusu, tramwaju czy pociągu. W ramach zachęty, zwykle w tym dniu przejazdy komunikacją zbiorową są bezpłatne. Jednak zasady nie są spójne i jednakowe w każdej aglomeracji. A jak to wygląda w tym roku?