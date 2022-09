Dzisiaj jest dzień bez samochodu. Trzy dobre alternatywy dla auta

Europejski Tydzień Mobilności (wcześniej Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu) jest inicjatywą, której celem jest uświadamianie Europejczyków co do zagrożeń związanych z nadmiernym użytkowaniem samochodów, a także zachęcanie do korzystania z innych, bardziej przyjaznych środowisku opcji transportu. Akcja organizowany jest co roku od 16 do 22 września. Jej zwieńczeniem jest właśnie dzień bez samochodu.

W związku z akcją w wielu miastach w Polsce możliwe jest skorzystanie z darmowej komunikacji miejskiej. Dla przykładu w Warszawie przejazdy będą darmowe dla wszystkich. W innych miejscach m.in. Katowicach czy Poznaniu, by cieszyć się darmowym przejazdem, trzeba będzie wziąć ze sobą dowód rejestracyjny samochodu, którego jesteśmy właścicielami lub współwłaścicielami. Musi on mieć również ważny przegląd. O szczegółach kampanii najlepiej doczytać na stronach lokalnych zakładów transportu miejskiego.

Za prowadzenie polskiej kampanii odpowiedzialne jest ministerstwo Infrastruktury. W tym roku hasłem przewodnim projektu jest "Lepsze połączenia", co, zdaniem ministerstwa" oznacza "lepiej skomunikowanych mieszkańców oraz lepiej skomunikowane miejsca". Jak podaje Wirtualna Polska, do akcji przyłączyło się 173 miejscowości.

Jakie alternatywy dla samochodu?

Oczywiście, auto jest dla wielu najwygodniejszym środkiem lokomocji. Raz w roku warto jednak odstawić swoje cztery kółka i zdecydować się na mniej popularne rozwiązania. Oprócz autobusów i tramwajów warto skorzystać z modnych ostatnio elektrycznych hulajnóg czy też miejskich rowerów. Można także dogadać się ze znajomymi z pracy i wybrać się do niej jedynym samochodem. Będzie to świetna okazja do rozmów i wprawienia się w dobry humor przed wyzwaniami nadchodzącego dnia.

Ze wskazanych sposób warto korzystać nie tylko raz w roku. Oczywiście osób, które skazane są na podróżowanie samochodem (z powodu np. dużych odległości pomiędzy domem a innymi lokalizacjami), nie zmuszamy do zmiany przyzwyczajeń. Zachęcamy jednak zwłaszcza mieszkańców miast, którzy z łatwością znajdą alternatywę dla swoich aut. Warto także wybrać się na spacer, korzystając z uroków jesieni. W końcu ruch to zdrowie.