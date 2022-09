90 tysięcy za używane felgi? Powstało tylko 457. Ich znalezienie graniczy z cudem

BMW E26 M1 to jeden z nielicznych samochodów, których zdjęcia i plakaty trafiały nad łóżka nastolatków. Zaprojektowany przez Giugiaro pojazd, został wyposażony w sześciocylindrowy rzędowy silnik o pojemności prawie 3,5 l, który osiągał 277 KM (w doładowanych wersjach wyścigowych ponad 860 KM!). Pozwalało to na osiągnięcie "setki" w czasie 5,6 sek.

Łącznie powstało 457 sztuk, z czego 400 to samochody przystosowane do ruchu ulicznego, a pozostałe to wersje wyścigowe. Razem z produkowanymi na przestrzeni trzech lat (1978 r. – 1981 r.) autami, stworzono podobną, lub nawet mniejszą liczbę kompletów dedykowanych do nich felg. Właśnie taki zestaw trafił niedawno na sprzedaż.

Pochodzący ze Stanów Zjednoczonych użytkownik mrsosa zamieścił w serwisie eBay ogłoszenie dotyczące felg o oznaczeniu M1 TRX. Za ich produkcję odpowiada cieszące się dużą estymą przedsiębiorstwo Campagnolo. Firma ta produkowała obręcze także dla innych egzotycznych marek, takich jak Ferrari czy Lamborghini (charakterystyczne felgi w modelu Miura i Countach). Dzisiaj znana jest głównie z produkcji części rowerowych. Co ciekawe, felgi są ogumione w oryginalne opony Pirelli Cinturato P7, które już same w sobie stanowią ciekawy okaz.

Najwidoczniej sprzedawca zdaje sobie sprawę z rzadkości obręczy, ponieważ życzy sobie za nie 18,7 tys. dolarów (prawie 90 tysięcy złotych). Jeżeli jednak kogoś dziwi taka cena, warto nadmienić, jaką wartość na aukcjach potrafią osiągnąć same E26 M1 - są to bowiem kwoty rzędu 2,5 - 3,5 mln złotych. Można więc zakładać, że felgi szybko znajdą nowego właściciela, mimo iż zainteresowanych może być niewielu.

Źródło: eBay